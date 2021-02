Así sigue la campaña de vacunación en La Plata tras conocerse el escándalo del vacunatorio vip

La campaña de vacunación en la Provincia de Buenos Aires transitaba hoy su segunda etapa destinada a mayores de 70 años de edad, luego de la primera instancia abocada al personal de salud que todavía sigue en marcha. En ese sentido, la Región cuenta con unos 16 vacunatorios que se ponían en funcionamiento de forma progresiva desde que comenzó a vacunarse a los adultos mayores de 70 el pasado jueves. Asimismo, se producían reclamos de abuelos de La Plata que se han anotado a través del sistema https://vacunatepba.gba.gob.ar/ pero que todavía no han sido llamados para recibir la dosis. La jornada transcurría en un clima marcado por las repercusiones del escándalo que se desató el fin de semana en torno a la existencia de un vacunatorio vip en el Ministerio de Salud de la Nación.

"Estoy vacunado, sorprendentemente. No lo esperaba y ayer a la mañana recibí el aviso. Me vine rajando", expresó Luis, un platense que esta mañana concurrió a la posta de vacunación que funciona en la Escuela Primaria "Florentino Ameghino" de calle 12 entre 67 y 68. A mi me tranquilizó no tanto por lo personal sino tanto por lo comunitario siendo que empezaba a arrancar la vacunación. A lo mejor en un par de meses comenzamos a ganar la batalla", sostuvo el vecino.

José, otro de los adultos mayores que asistieron al colegio tras recibir la notificación, dijo sentir "alivio" por haber recibido la primera dosis. En tanto que María Elena, personal de salud, señaló que siento "un poco más de tranquilidad, está buenísimo que tengamos esta oportunidad". "Al principio me pasó lo mismo que con la gripe A, un poco de susto. Pero los médicos dijeron que estemos tranquilos, así que acá estamos. Esperamos que todos tengan la oportunidad".

Por su parte, Marcelo, otro adulto que se hizo presente en la escuela, comentó que "tengo una gran expectativa, estoy ansioso por vacunarme". Sobre las sensaciones iniciales sostuvo que "yo tenía esas cositas de los contra vacuna, que decían esto y lo otro, escuché miles de pavadas, entonces escuché las palabras oficiales del médico, y por algo es médico, entonces cómo no confiar". "Esto hay que pararlo y la única manera es vacunarse", agregó.

Mientras tanto, la contracara de quienes tuvieron la fortuna de haber recibido la convocatoria para recibir la dosis de la Sputnik V eran aquellos abuelos que aún aguardan su turno y se encontraban en una situación de incertidumbre en medio de los resonantes ecos por el escándalo del vacunatorio vip en el Ministerio de Salud de la Nación.

Por caso el matrimonio de Dora Rodríguez y Rubén Boué, ambos de 93 años de edad, manifestaron su preocupación porque a pesar de haber realizado la preinscripción el 20 de enero a través del sitio oficial de la Provincia de Buenos Aires (https://vacunatepba.gba.gob.ar/) todavía no fueron convocados para concurrir a darse las dosis. En tanto que una hija de la pareja comentó que "ellos está esperando su turno en medio de la incertidumbre" y que al intentar buscar información en la opción "Mis Turnos" que ofrece el menú de la página web oficial reciben la notificación "Sin turnos", posiblemente porque ya se encuentran inscriptos. En ese sentido, ambos aguardaban por la ansiada notificación para poder recibirla vacuna contra el coronavirus.

La jornada de vacunación en La Plata transcurría en un marco de planteos por parte de concejales y funcionarios del oficialismo local que, luego de conocerse el caso del vacunatorio vip, buscan impulsar un mecanismo de seguimiento de la campaña de vacunación con la idea de "arrojar luz sobre el sistema de vacunación en el distrito". En esos términos declaró la presidenta del Concejo Deliberante, Ileana Cid, que además advirtió por el "eventual uso político de la aplicación de las dosis de Sputnik V, en base al contexto nacional por el que se habrían aplicado en el país unas 3000 vacunas por fuera del protocolo".

En tanto según reveló el fin de semana el secretario de Salud de La Plata, Enrique Rifourcat, "sólo el 40 por ciento del personal del SAME" local recibió la vacuna contra el coronavirus. "El restante 60 por ciento, más de 270 médicos y enfermeros, está inscripto y aguarda ser convocado", aseguró Rifourcat.

Conforme informaron la semana pasada autoridades provinciales el objetivo es vacunar prioritariamente a los cinco grupos de riesgo que suman 5.7 millones de personas en la Provincia: 220 mil trabajadores de la Salud; 500 mil docentes y auxiliares; 250 mil aprox de seguridad; 1.5 millones de personas con enfermedades de base y 3.2 millones de mayores de 60 años. En total hay 255 lugares habilitados en la Provincia (mañana se suman 165 escuelas) y estos son los que están en la Región:

* Escuela Primaria Nº11 "Florentino Ameghino (12 E/ 67 Y 68).

* Escuela Primaria Nº23 Merceditas de San Martín (7 Y 601, Villa Montoro).

* UGL VII (7 N170).

* Hospital Dr. Mario Víctor Larrain de Berisso (5 Nº 4435).

* Hospital “General San Martín” de La Plata (1 Esq. 70).

* H.S.E. "Elina de la Serna de Montes" de La Plata (8 Nº 483).

* Hospital ""Dr. Ricardo Gutierrez" de La Plata (Diagonal 114 e/ 39 y 40).

* H.I.A.E en Pediatría "Superiora Sor María Ludovica" de La Plata (14 N° 1631).

* Hospital San Roque” de Gonnet (508 e/ 18 y 19).

* Hospital Noel H. Sbarra” (8 e/ 66 y 67 N° 1689).

* Neuropsiquiatrico Dr. Alejandro Korn (520 y 175).

* Hospital San Juan de Dios (27 Y 70).