Informe Pincha: "Soñé con este gol", dijo Pablo Sabbag

Tras las dos victorias en el inicio del torneo, Estudiantes es todo felicidad. Y en ese marco habló Pablo Sabbag, el delantero que puso el 2 a 0 frente a Godoy Cruz en su debut con la casaca albirroja.

El colombiano dio a conocer sus sensaciones tras su actuación en Mendoza y no dejó pasar el gesto polémico, por el cual pidió disculpas. "Uno viene con ganas de demostrar todo lo que tiene y por ahí a veces las cosas me juegan en contra. Me ayudó mucho el gol, estoy contento y quiero seguir partido a partido". Luego destacó que "soñé con este gol y gracias a Dios se me dio"

Por otro lado, Agustín Rogel llegará mañana al país desde Francia para someterse a la revisión médica, firmar el contrato y, tras el aislamiento obligatorio, sumarse al plantel del Pincha, que ya piensa en el choque ante Racing del próximo domingo en UNO.