Piñas y tensión en uno de los espectáculos de Flavio Mendoza

Una violenta pelea alteró la calma este fin de semana en una función del "Circo de Anima", un espectáculo de Flavio Mendoza que se presenta en el Parque Sarmiento. La misma se produjo minutos antes de que inicie el show entre una espectadora y una acomodadora.

La noticia fue dada este lunes por Los Ángeles de la Mañana (LAM), donde Yanina Latorre relató: “Flavio tiene la platea normal y una zona vip, donde van famosos, amigos y familiares de las personas que trabajan ahí. Llegó una señora con su familia, como Pancho por su casa, vio vacía la zona vip y se sentó. Su butaca era otra...”.

Acompañado por imágenes que grabó un testigo, al panelista continuó: “La acomodadora fue a explicarle que ese no era su lugar y que tenía tres asientos más atrás. La señora dijo: ‘Yo me quedo acá porque se me canta’. Se levantó y le calzó una piña, derecho. Todo porque la señora se sentó donde no le correspondía y la acomodadora, que le pagan para eso, le pidió educadamente que se mueva y ahí se armó todo este lío”.

Según precisaron, en el lugar se generó un clima de tensión y nadie de los presentes podía creer lo que estaba viendo. Igualmente, minutos más tarde, la calma volvió a reinar en el lugar y el show dio comienzo.