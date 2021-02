Marina Calabró contó cómo será el nuevo programa de Jorge Rial: “Va a incorporarse una primera figura”

Jorge Rial decidió este año dejar de conducir "Intrusos", programa del que estuvo al frente desde el 2000, y encarar un nuevo proyecto en la pantalla de América: "TV Nostra". Hasta el momento se sabía poco del mismo, pero este miércoles la periodista Marina Calabró, que será parte del panel, brindó algunos detalles.

“Es un programa de actualidad, contada a través de informes que, en el caso de que se necesite, recurrirá al archivo, pero si no, serán con información del día de cualquier temática, pueden ser políticos, policial, espectáculos o de deportes”, precisó.

Por otro lado, indicó que junto a Rial lo acompañarán no más de tres personas y dejó un enigmático: “Va a incorporarse una primera figura”.

Siguiendo con la explicación de cómo será el programa, dijo: “No es un clásico programa de panel donde una nota es un disparador y todas discutimos sobre lo mismo. Hay una apuesta a generar otra dinámica, es un desafío porque nos obliga a todos a salir de la zona de confort. Va a tener además cierta complejidad técnica. Más allá de los informes, va a haber un apoyo de pantalla”.

Y añadió: “La participación del equipo va a ser más que de debate, sino más bien de comentar aquello que vemos en los informes y tratar de encontrarle el lado para explotar desde el humor, desde el sarcasmo o para sumar información o una reflexión”.

Además, dejó en claro que todos hablarán de todo: “La idea de que sea una mesa chica para que todos podamos exponer lo que pensamos, la información que tenemos, y pueda haber una interacción más fluida, basada en la química”.

Por último, aseguró: “Es una puesta novedosa, estamos trabajando para que no sea un programa más, que sea distinto desde lo visual y los informes”.

Horas antes, a través de su cuenta de Instagram, el propio conductor también habló sobre "TV Nostra". “Ya falta menos para la vuelta a la televisión y asumir un nuevo desafío. Salir de la zona de confort no es fácil. En un medio donde todos buscan salvarse con un formato, yo decido dejar Intrusos y saltar a algo nuevo. A lo que siento que me va a volver a hacer feliz. A llenarme de adrenalina. A no saber qué es lo que va a pasar cada día. A reconquistar a la gente. A reafirmar los laureles conseguidos en una batalla de 35 años en los medios”, comenzó indicando.

“Estoy feliz de cada reunión que tenemos, de cada idea nueva, de juntarme con gente joven que se entusiasma con mi entusiasmo. Estamos en el camino. #TVNostra ya está avanzando. Y les aseguro que es hermosa. Ya está Marina Calabró de vuelta en el equipo. Y tengo a @aniguevara73 a la cabeza de la producción, como desde hace 20 años. Se terminó una etapa donde viví 20 años intensos. Al palo. Con casi 60 años les debería decir que estoy más sosegado. Pues no. Tengo el mismo vértigo de entonces. Las ganas de salir al aire intactas”, añadió.