Estafadores y maleducados: quisieron sacarle plata y al no poder lo insultaron

Las estafas telefónicas no se detienen. Las hay todavía en diferentes variantes, pero las más comunes son las telefónicas. Esto es lo que sufrió un vecino de La Plata, a quien llamaron este mediodía desde "Shell Córdoba" para avisarle que se había ganado dos premios.

"Con una tonada cordobesa, el hombre que me llamó me dijo que me había ganado 350 mil pesos y una tarjeta Latam con puntos y seis cargas gratuitas", comenzó el joven el tragicómico relato de la situación que le tocó vivir.

Pero el estafador, sin dudas, fue muy inexperto o equivocó el camino, porque rápidamente quedó en descubierto su siniestro plan.

-¿Qué pasa que, no lo noto tan entusiasmado con el premio?- le dijo el estafador vía telefónica.

-Lo que pasa es que ahora me vas a empezar a preguntar por datos personales y es ahí donde te voy a cortar el teléfono- contestó Nicolás.

Según el relato del joven, el estafador cortó la llamada, situación que le dio luz verde para enviarle un mensaje de texto, avisándole que lo iba a denunciar.

Lo sorprendente fue el insulto que le contestó: "Tu mujer, hijo de p...", le contestó el supuesto vendedor de Shell.

"Esta vez salió bien, no me pudieron sacar dinero, pero quiero que se sepa la gente que siguen llamando y tratando de hackear cuentas, debemos estar atentos a este tipo de personajes", cerró el platense que pudo cerrar la puerta al engaño.