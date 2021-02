Viviana Canosa: "Alberto Fernández me llamó para almorzar en Olivos y me pidió perdón"

Viviana Canosa estuvo como invirtada anoche a "Intratables" (América) y habló de su relación con Alberto Fernández, con quien vincularon sentimentalmente. Hace un mes, reveló, el Presidente la invitó a almorzar a la Quinta de Olivos y le pidió perdón tras la pelea que tuvieron.

La chalar comenzó en relación a los romances que le adjudicaron con diferentes hombres de la política a los que entrevistó. “Me enteré por la tele que tuve un romance fulminante con Berni. Y ese me lo tomé con más humor. El anterior no me lo tomé con humor... Es que cuando quiero algo no paro hasta conseguirlo. Yo a Alberto Fernandez lo conocí porque queríamos a Cristina”, precisó.

Esto le diopie a Fabián Doman, conductor del programa, a preguntarle si creía que Alberto Fernández estaba enganchada con ella. “No. Te das cuenta”, respondió Canosa, además de aclarar que si bien a ella le concedió nueve entrevistas, a otros periodistas como el Gato Silvestre también. Además reveló que sí le había gustado un político que no le dio bola: “Pichetto. Me encanta”.

Como Doman seguía indagando sobre su relación con el actual Presidente de la Nación, la conductora lanzó: “¿Querés que te tire una primicia? Hará un mes me llamó para verme y para almorzar en Olivos. Me pidió perdón. Y yo también... Yo aproveché para seguir mi juego. Porque me sentí absolutamente decepcionada. Lo mismo hubiera dicho de Macri. Y mirá que yo he dicho cosas de Macri. A mi nunca nadie me llamó así… Yo me asusté”.

Y prosiguió: “Vos pensás que para mi era fácil entrar al canal después de eso. Que digan: ‘Ella sale con el presidente’. Porque yo no soy eso. Yo me hice sola. Pongamos en contexto: cuarentena, angustia, dolor…”.

Allí repasó el conflicto que tuvo, meses atrás, con Fernández: “Yo ayudo a comedores de La Matanza hace años. No lo cuento. En plena cuarentena la gente de La Matanza que no le llega la comida. Le mando un mensaje al presidente. Lo aclaré en el almuerzo. Empecé a decirlo. Junte dos palos de amigos empresarios. Les mando dos palos de comida. Y me llama esta mujer, no voy a dar su nombre, y me dice: ‘Tengo un problema enorme: los punteros no me dejan entrar la comida, me la van a afanar. Entonces él me dijo: ‘Hacé lo que tenés que hacer y no te metas en lo que no sabes’. En ese tono, Alberto Fernández, presidente. Yo, humilde periodista. Ahí me calenté".

Y añadió: “El presidente me mandó un mensaje y me dijo: ‘Te va a volver todo en contra’”. Doman le preguntó si lo había sentido como una amenaza. “No lo sentí… Fue fuerte. Pero ya está todo saldado. Pero en ese momento empecé a temblar. Tuve terror. No se lo conté al padre de mi hija, ni a mi familia. Lo callé una semana. ¿Qué hago? Me censuro. Pero ya está, saldado y terminado. Eso no quiere decir que yo no aparezca el lunes y le haga las críticas que le hago al gobierno”, cerró.