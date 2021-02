Gerardo Romano y su insólito comentario sobre la vacunación VIP: “Hay que privilegiar a los más jóvenes porque los viejos ya vivieron”

El actor Gerardo Romano, afín al Gobierno Nacional, le intentó bajar el tono al escándalo de la vacunación VIP y realizó una insólita comparación de lo sucedido con un naufragio.

“Cuando en un barco vamos a los botes y dicen ‘primero las mujeres y los niños’ se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido”, comenzó indicando Romano,en relación a las denuncias de que en el hospital Posadas arribaron combis repletas con gente joven que se vacunó contra el COVID-19 por directivas del Ministerio de Salud.

Siguiendo con la comparación del naufragio, y en diálogo con Radio Mitre, insistió: “Es preferible que muera el más viejo y no el más joven si hay un lugar en el bote. Esto es un lugar en el bote también”.

Ante la consulta de si le habían ofrecido la vacuna, el actor de 74 años precisó: “A mí no me ofrecieron vacunarme. Nunca me ofrecieron nada, ni un laburo, ni un curro, no me ofrecieron nada porque no acepto nada”,

En ese sentido, aunque los justificó, también criticó con dureza a quienes integran el listado de vacunados VIP. “Es pésimo lo que hicieron. Yo no lo hubiera hecho jamás. Me hubiera muerto de vergüenza”.

Por otro lado, criticó el accionar de Juntos por el Cambio: “Censuro lo que pasó pero creo que la oposición se está encarnizada con el gobierno”. Y dijo que le encantaría que en Argentina se pueda lograr la convivencia entre los partidos políticos antagónicos.

“Toda la performance de un gobierno no puede ser reducida a una decisión errónea”, se lamentó, además de negar que el gobierno se haya robado las vacunas, como sostiene la oposición, pero admitió que se trató de una “falta de ética grave”.

Por último, llamó “a cambiar este sistema de vacunación rápidamente porque está parado” y aseguró que “todavía no hemos visto lo peor de la historia porque no hemos llegado al invierno”.