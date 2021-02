Argentina, aún lejos de los países que más vacunas contra el COVID-19 llevan aplicadas

Luego de los últimos datos aportados por el Ministerio de Salud de la Nación sobre la campaña de vacunación, Argentina se encuentra décimo noveno entre las veinte naciones que más vacunaron en todo el globo. Según datos del rastreador estadístico británico Our World In Data de esta semana, de cada 100 argentinos, 0,04 recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, un 1,0% del total de habitantes. Si se tienen en cuenta las dos dosis, la cifra aumenta levemente a 1.59 dosis de vacunas por cada 100 personas.

El ránking de vacunación lo lidera por lejos Israel, con más de 7 millones de inoculados

El porcentaje, coinciden infectólogos y reconocen en el Gobierno, es aún muy bajo, mucho más si se los compara con países como Israel, donde a esta altura casi la mitad de la población recibió al menos una dosis; o incluso Chile, donde ya recibió la primera dosis casi el 10% de la población.

Al margen del país trasandino, aún son muy pocos los países de la región que cuentan al día de la fecha con campañas de vacunación avanzadas. Perú vacunó a 0,5 por cada 100 personas de su población total; Bolivia y Paraguay a 0,09; Colombia a 0,08; Ecuador a 0,05 y Uruguay, Paraguay y Venezuela no registran datos oficiales recopilados por Our World In Data.

A nivel global, el ranking de vacunación lo lidera por lejos Israel, que ya vacunó a 85.01 de cada 100 israelíes, lo que representa 7.36 millones de dosis de una nación que cuenta con 8,8 millones de habitantes. En segundo lugar de este ránking mundial aparece Emiratos Árabes Unidos, con 56.16 dosis de cada 100 personas, 5.55 millones de vacunas de un total de 9,6 millones de habitantes. En tercer lugar se encuentra Reino Unido con 26.81 personas vacunadas por cada 100 habitantes, es decir un total de 18.2 millones de inoculantes para un país de 66,65 millones.

Esta semana, es bueno precisar, el tema de la distribución de vacunas en el mundo recuperó centralidad en la agenda internacional cuando el presidente de México, Andres Manuel López Obrador, criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por no intervenir lo suficiente para que las vacunas lleguen a más países. “¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir porque parece un florero, está de adorno”, señaló tras recordar que más de 100 países no cuentan con una sola dosis de la vacuna mientras que 10 países concentran 80% de las dosis.

En la misma línea, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pidió en un mensaje de cara a la reunión del G20 que se realizará este viernes, incrementar la distribución de vacunas, para asegurar que la Covid-19 esté bajo control. “Necesitamos una colaboración internacional más robusta para acelerar el despliegue de vacunas en los países pobres. Los argumentos a favor de una acción coordinada son abrumadores”, dijo. Hasta la fecha, 112,4 millones de personas se contagiaron de coronavirus en el mundo desde el inicio de la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins.