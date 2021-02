Mejora la salud de Carmen Barbieri: “Cada día son mejores noticias”

Luego de varias días de suma angustia por desmejoras en su cuadro de salud, los últimos partes de Carmen Barbieri señalan que está saliendo adelante en su lucha contra el coronavirus. Su hijo, Federico Bal, fue el encargado de contar las buenas noticias.

“Mamá está bien. Como presentó un cuadro en el que los medicamentos no estaban haciendo mucho efecto, se la puso en un coma farmacológico donde cada día son mejores noticias”, comenzó indicando el actor.

“Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni poder darle un abrazo”, admitió Federico, en referencia a los protocolos de aislamiento a los que deben someterse quienes contraen el virus.

“El ala está clausurada para el público, no pueden entrar ni los parientes y tenés que entender que están tomando las medidas necesarias para que nadie se contagie ni el virus se siga esparciendo”, añadió.