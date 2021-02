Al final son 17 los participantes de MasterChef 2: la producción confirmó a Claudia Fontán

Si bien esta semana la producción de MasterChef Celebrity Argentina había confirmado a los 16 participantes de la segunda temporada, este miércoles sorprendió y agregó otra cocinera más: Claudia Fontán.

Si bien en un principio se pensó que su llegada al certamen culinario iba a ser para reemplazar a Carmen Barbieri hasta que se recupere del coronavirus, finalmente indicaron que la actriz será la participante número 17.

¿Quienes sonel resto de los participantes? La ya mencionada Carmen Barbieri; la conductora Flavia Palmiero; el músico Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos; el actor Gastón Dalmau; la humorista Dani La Chepi; la actriz Andrea Rincón; el cantante Cae; la actriz Candela Vetrano; el periodista deportivo Fernando Carlos; el actor Daniel Aráoz; la periodista y escritora María O’Donnell; el ex futbolista Mariano Dalla Libera, la modelo y conductora Sol Pérez. el mediático Alex Caniggia; el ex basquetbolista Hernán "Loco" Montenegro; y la actriz y conductora Georgina Barbarrosa.

Esta segunda entrega estará conducida nuevamente por Santiago del Moro y tendrá al mismo jurado: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.