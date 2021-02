Maniataron a una jubilada y a su nieta en otro brutal ataque en Altos de San Lorenzo

Mientras Leticia (72) -una jubilada de Altos de San Lorenzo que vende miel para “ayudar” a su magro estipendio mensual- relataba el episodio delictivo del que fue víctima ayer por la mañana, sus palabras hacían recordar a lo narrado el día anterior por Ailén (24), la joven que fue golpeada en un robo en Barrio Jardín. La cantidad de sujetos, la forma de entrar al inmueble, la hora, las palabras que le dijeron y hasta el rango de edad, son algunas características que ambos casos comparten.

La única diferencia es que ni a Leticia ni a su nieta les pegaron. Sin embargo, el miedo que les dejó la experiencia es el mismo.

“ME PARECIÓ UNA ETERNIDAD”

La damnificada estimó que el hecho tuvo lugar entre las 5 y las 6.30, mientras ella y su familiar de 20 años dormían. Los sujetos entraron por el ventiluz de la cocina de la propiedad situada en 22 entre 78 y 79, y Leticia sintió “un ruido pero no le presté mucha atención porque acá siempre chocan y una se acostumbra”, manifestó.

Ese “fue un error”, lamentó, porque “si yo me levantaba, no entraban porque los dejaba ciegos, les echo cualquier cosa en los ojos”, aseguró.

Los delincuentes fueron primero hasta su habitación. La dueña había conciliado el sueño de nuevo, y cuando se desperté “tenía a un tipo al lado mío que me tapó la boca para que no gritara”, graficó. Mientras tanto, trajeron a su nieta y le ataron las manos por detrás de la espalda. “Y a mí”, aclaró, “me las ataron cuando se iban”.

Eran tres hombres y tenían “entre 30 a 40 años”, según pudo observar. Mientras uno de los sujetos se quedó con ellas, los otros dos se dedicaron a recorrer la vivienda en busca de pertenencias y “plata”, como repetidas veces se lo hicieron saber a la víctima.

“Me llevaron cerca de 25 mil pesos y unas cositas de oro, porque no tengo mucho. Me pedían 30 mil dólares y ‘más plata’, hasta llegaron a decirme que yo tenía plata en el banco. Pero la verdad es que no tengo ninguna de las dos cosas”, afirmó la mujer.

Cree que estuvieron una hora y media que le pareció “una eternidad”. Cuando entendieron que en ese lugar no iban a encontrar nada más, decidieron marcharse. Les dijeron que iban “a escuchar una bocina cuando llegaba el auto a buscarlos y otra” al escapar. Como advertencia final, les ordenaron que “nos quedáramos calladas, que no nos moviéramos por 20 minutos y que tampoco hagamos la denuncia porque la Policía no hacía nada”.

Apenas huyeron, Leticia llamó a la Policía enseguida que “vino rápido y se portó de 10”, sostuvo. En la zona hay cámaras de seguridad y las filmaciones ya están en poder de las autoridades.