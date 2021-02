Otra imputación para la psiquiatra de Diego Maradona

Agustina Cosachov, la psiquiatra investigada por la muerte de Diego Armando Maradona, sumó una posible nueva imputación de los fiscales por “falsedad ideológica”, por haber asentado en un certificado y en una historia clínica que en octubre pasado el exastro futbolístico se encontraba en buen estado de salud mental, sin ir a visitarlo, informaron fuentes judiciales.

El equipo de fiscales a cargo de la investigación, coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, le notificaron a la psiquiatra la nueva imputación a través de una cédula electrónica dirigida a su defensor.

Además de estar siendo investigada por un eventual “homicidio culposo” junto al neurocirujano Leopoldo Luque, ahora Cosachov podría enfrentar una acusación por el delito de “falsedad ideológica”, contemplado en el artículo 293 del Código Penal, y que prevé pena de 1 a 6 años de cárcel para quien “insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.

Todo surgió del análisis de su teléfono celular, donde los fiscales advirtieron que el 26 de octubre pasado alguien –cuya identidad los investigadores quieren preservar-, le solicitó a la psiquiatra que expidiera un certificado en el que se consigne que Maradona estaba en buen estado de salud mental.

Cosachov confeccionó ese certificado donde asentó en un recetario y de su puño y letra que “al momento de la evaluación el paciente se encuentra vigil, orientado en persona, tiempo y espacio” y “en buenas condiciones de aseo general” y se lo envió a su interlocutor el día siguiente, pero con fecha del 20 de octubre.

La psiquiatra además asentó en su propia historia clínica, secuestrada también por los fiscales, esta misma constancia donde afirmaba que lo había visitado y lo encontró en ese estado. “Se concurre al domicilio del paciente. Se mantiene entrevista con el mismo. Persiste queja en relación al sueño. Acuerdo continuar ajustando la medicación. Al momento de la entrevista se evalúa vigil, en buenas condiciones de higiene y aspecto general, orientado en 3 esferas. Euproséxico. Sin productividad psicótica aguda. Niega ideas de auto y/o heteroagresión al momento actual. Sin riesgo al momento actual”, dice el texto de la historia clínica dela psiquiatra”

EL SOBRINO DEL 10 ROMPIÓ EL SILENCIO

Johnny Espósito, el sobrino que vivía con Diego, rompió el silencio y contó cómo fueron los últimos días del ídolo. “Tengo el recuerdo cuando lo despido y él se va a dormir. Ese día estuvo bien, pasa que él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre”, dijo el hijo de María Rosa Maradona entre lágrimas sobre el día previo al fallecimiento del “Diez”. Y agregó: “Sentí que él ya no quería más, no quería más. Le decía de salir a caminar y no. Ya que te dijera que no es porque no quería más. Lo intentaba arengar y me decía ‘ya viví 60 años y me privé de muchas cosas y no quiero seguir así’, contó.