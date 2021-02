En el Conurbano por Facebook se venden las obleas 2021 para los autos con GNC

En los últimos años el mercado paralelo en Argentina fue creciendo y consolidándose de manera exponencial. No sólo que se venden anteojos, indumentaria, tecnología y demás productos Clase B: ahora también se puede conseguir una oblea de GNC sin pasar por los controles necesarios.

Lo más sorprendente e indignante de todo es que las mismas se venden a través de Facebook y, en su mayoría, en domicilios radicados en el Conurbano.

Por ejemplo, un usuario de San Francisco Solano ofrece una a cambio de 2 mil pesos. Hay otros en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, sólo por citar algunos particulares, que las ofrecen a 1.500 pesos.

"Obleas Lista para colocar $1500 vencimiento diciembre 2021, su consulta no molesta", escribe uno de los vendedores en los grupos de venta de todo que posee la red social Facebook.

Este tipo de certificación las debe regular un comercio autorizado, que se encarga de realizarlo a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que dispuso un alza del 32,3% en 2021 para el precio de la oblea habilitante para vehículos propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC), por lo que en 2021 tendrá un costo cercano a los 1.500 por unidad.

Claro, el que no tenga título habilitante del tubo de gas no tendrá más remedio que volcarse al mercado paralelo, donde una oblea se está cotizando entre 1.500 y 2 mil pesos. Lo mismo para quien no haya realizado la prueba hidráulica correspondiente.

Muchos de los usuarios que venden obleas, también venden a través de la misma red social mercadería comestible y productos usados, como teclados, televisores y demás. ¿Curioso, no?