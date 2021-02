Nuevo reclamo por la muerte del repartidor “Lito” Costilla

Familiares y amigos de Néstor Costilla, el joven repartidor que el 7 de octubre pasado murió en 120 y 524, movilizaron ayer hasta la bajada de la Autopista para reclamar el esclarecimiento del hecho, ya que ellos sostienen que “Lito” no falleció al caer por accidente de su moto -como argumentan fuentes oficiales-, si no que “tres policías lo persiguieron en dos motos y lo patearon para que cayera”, dijeron a este diario, agregando que “tenemos testigos”.

Bajo la consigna “no fue accidente, fue asesinato”, la protesta arrancó a las 18 en la rotonda de 120 y 32. Cerca de 40 personas se hicieron presentes con carteles e interrumpieron parcialmente el tránsito durante cerca de una hora. “Los policías le sacaban plata, la pizza, siempre lo molestaban. Y como lo mataron a mi hijo pueden matar a cualquiera, esta gente no puede estar en la calle”, reflexionó Florencia, la madre de Costilla. Asimismo, señaló que “él no estaba armado, era repartidor de la zona y me lo mataron a cuatro cuadras de mi casa”.

Hasta el momento, “lo único que pude hacer es que estos tres asesinos estén en disponibilidad provisoria por 60 días, para que no entorpezcan la investigación”, lamentó en diálogo con EL DIA.