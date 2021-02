La familia del hombre hallado calcinado en Punta Indio pide que el caso “se investigue”

A Walter Márquez (39) lo encontraron a la vera de la ruta 11, a la altura del kilómetro 125, en un sector conocido como Punta Piedras que pertenece a Pipinas, partido de Punta Indio. Su cuerpo calcinado estaba dentro de una Ford Explorer completamente destruida por el fuego, entre sus piernas había una carabina recortada y el asiento del conductor estaba reclinado. Todo parecía indicar que se trató de un suicidio, e incluso la carátula del hecho en el que interviene la UFI Nº 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, es “averiguación de causales de muerte”, con conocimiento del juzgado de garantías en turno de La Plata.

Sin embargo, por estas horas los familiares de Márquez aseguran que se trató de un homicidio y piden que el caso no se investigue con profundidad.

Conforme señalaron fuentes ligadas a la pesquisa, la camioneta que manejaba el trabajador rural “se la había dado el jefe para salir a trabajar ese día”. Padre de un nene y una nena, ambos menores, se desempeñaba como encargado en la estancia “Rincón Grande”, un lugar que funciona como hospedaje para turistas y en el que también se alquila un espacio para eventos.

Su esposa, Marcela Segovia, publicó un sentido mensaje en las redes sociales en el que lo recordó como “buen padre, buen marido y buena persona”.

“Amor no entiendo lo q paso solo se que nos dejaste estamos destrozados ...amor gracias por todo lo que hiciste por nosotros, te juro que voy a criar a nuestros hijos de la mejor manera voy a dar todo de mí para que ellos sean felices”, escribió la mujer. En tanto, Ivana, una de los nueve hermanos de Walter sostuvo en conversación con EL DIA que “él no se mató, a él lo mataron dejando a una familia destruida. No vamos a permitir que esto quede en la nada, pedimos que se esclarezca ya”. Y añadió: “Mi hermano tenía miles de proyectos por concretar y un hijo de puta lo mató”.

“NO PARECE UN HOMICIDIO”

Como se dijo, los investigadores consideran que no habría elementos precisos que permitan catalogar el hecho como “homicidio”. Fuentes judiciales consultadas por este diario manifestaron que “no parece” que se haya tratado de un asesinato.

Los pesquisas detallaron que “el fuego comenzó dentro del vehículo, no desde afuera”

En ese sentido, explicaron que “el fuego comenzó dentro del auto, no desde afuera” y que sería “imposible” saber dónde quedó alojado el proyectil “porque el cuerpo está completamente carbonizado”.

Con todo, arguyeron que Márquez no dejó ninguna nota escrita y tampoco tendría antecedentes de haber intentado quitarse la vida en otra ocasión, por lo que el episodio sigue cubierto por un velo de misterio. El jueves, un vocero de la causa sentenció que “es raro, si una persona quiere terminar con su vida, opta por un disparo o se prende fuego. Pero las dos cosas juntas... No podemos descartarlo, aunque suena un poco extraño”. El cadáver fue encontrado en un lugar poco transitado y la ausencia de huellas o rastros de pisadas en los alrededores del rodado tampoco aporta respuestas.