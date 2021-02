"Nos vamos con las ilusiones de mi hijo adentro de un cajón gracias a José Mansur", denunció la madre del Morro García

Claudia Correa, madre de Santiago "Morro" García", habló con la prensa este domingo tras el fallecimiento de su hijo y responsabilizó de lo ocurrido a José Mansur, presidente de Godoy Cruz.

"Este señor (Mansur) que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo nunca me contestó. Está en Carilo pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias", comenzó indicando.

"Mansur hizo la declaración que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; le quiero decir que era un chiquilin que ayudó a todo guri que encontró y nunca le faltó el respeto a nadie", añadió, siempre apuntando contra el presidente del Tomba.

Siguiendo con su descargo, y en medio del dolor por el fallecimiento de su hijo, dijo: "Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas".

Además, contó: "Santiago estaba gordo porque estaba depresivo y no tenía entusiamo por lo que hacía. Le digo a Mansur que así la vida no es. Hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro".

Por otro lado, aclaró que sabe del cariño que los hinchas de Godoy Cruz le tenían: "Sé que la gente lo quería, siempre lo respetó y supo que dio todo por la camiseta. Santiago se enamoró de la ciudad, del club y de los hinchas".

Ante la consulta de cuál fue el último contacto que tuvo, recordó: "Me llamó el lunes para mí cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó".

Siempre apuntando contra Mansur, añadió: "Mansur lo iba a hacer correr por el pasto durante 6 meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte. En los negocios de Mansur lo que no marcha se tira y a mi hijo lo quiso tirar".

Por último, lanzó una contundente afirmación: "Nos vamos con las ilusiones de mi hijo adentro de un cajón gracias a José Mansur".