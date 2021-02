El tren de satélites de Starlink podrá verse otra vez en La Plata: horarios y posiciones

El tren de satélites Starlink volvió a pasar por la Región este fin de semana y fascinó a los platenses. Pero la mejor todavía estar por venir, ya que los artefactos artificiales puestos en órbita para brindar mejores señales de internet podrán verse otra vez esta semana. Se espera en ese sentido que el clima acompañe, ya que se espera para hoy y los días venideros un cielo nublado que podría complicar la visibilidad.

En ese sentido no hubo buena suerte en la última pasada que se produjo en la madrugada de hoy, precisamente a las 4:34, cuando en nuestra ciudad se precipitaban las primeras gotas de lluvia de un cielo que todavía permanece cubierto de nubarrones. De acuerdo con los reportes el tiempo de presencia en cielo platense fue de unos 4 minutos.

Pero para esta noche está prevista una nueva pasada que comenzará a las 21.47 y se extenderá por unos 6 minutos, un poco más que la anterior. La posición será suroeste hacia el norte desde el horizonte. Sus posiciones serán: inicio 10º, máximo 43º y final 21º.

El siguiente avistamiento desde suelo platense será el miércoles a las 5.11, con duración de 3 minutos y posición sudoeste a sureste, y con elevación desde el horizonte. Las precisiones serán de inicio 60º, máximo 60º y final 10º.

Mientras que el último recorrido que se podrá divisar en el corto plazo será el viernes a las 5.34 con una duración de 6 minutos y en dirección noroeste hacia el sureste. La elevación será desde el horizonte, en inicio a 24º, máximo 56º y final 10º.

En La Plata, el fenómeno se pudo apreciar el sábado por la noche alrededor de las 21. A diferencias de las veces anteriores, las condiciones climáticas de cielo despejado jugaron a favor para aquellos que lograron captar el momento. Lo mismo sucedió ayer a la misma hora, pero sobre el Río de La Plata.

Como se viene mencionando, forman parte del proyecto Starlink, con el que el magnate Elon Musk pretende poner en órbita 12.000 satélites más para crear una red que dará servicios de internet de alta velocidad.

La compañía SpaceX puso el jueves en órbita otros 60 satélites para su red de internet Starlink, y el viernes sumó otras 60.

Un cohete Falcon 9 de dos fases despegó de Cabo Cañaveral (Florida) a primera hora del jueves con los satélites en la punta y aproximadamente nueve minutos más tarde la fase uno de la nave se posó suavemente sobre la plataforma "Of Course I Still Love You"situada en el Atlántico a unas 400 millas (630 km) de la costa.

Se trata del cuarto lanzamiento realizado por SpaceX en lo que va de 2021 y el número 17 de la serie Starlink.

También es la quinta vez que se usa la fase uno de este cohete Falcon 9, que se había utilizado por última vez hace un mes, un récord en las cuentas de SpaceX.

La marca estaba hasta ahora en 38 días entre dos misiones. Cuando esté completa, la red Starlink estará formada por 1.440 satélites.