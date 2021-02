San Carlos-Atlanta, el domingo 21, por la Copa Argentina

San Lorenzo de Almagro se medirá ante Liniers, equipo de la Primera D, el jueves 18 de febrero en el estadio José María Minella de Mar del Plata por los 32avos de final de la Copa Argentina, en tanto que Villa San Carlos hará lo propio contra Atlanta, el el domingo 21 de este mes, en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires. El programa:

Miércoles 17 de febrero: Vélez Sarsfield vs. Camioneros de Luján, en el estadio de Arsenal. Jueves 18 de febrero: San Lorenzo vs. Liniers, en estadio José María Minella. Viernes 19 de febrero: Defensores de Belgrano vs. Altmirante Brown, en el estadio Ciudad de Caseros de Estudiantes de Buenos Aires, en horario a confirmar.