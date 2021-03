Rompió el silencio el protagonista de "Verano del 98" que se aplicó la Sputnik V

Juan Ponce de León fue una de las estrellas de la tira "Verano del 98", tan recordada por el éxito rotundo que significó a fines del siglo pasado. Ahora, con 45 años, el músico y galán de aquella famosa entrega televisiva, está otra vez en boca de todos. Y el motivo no podía ser otro que la vacuna contra el coronavirus.

Días atrás, había publicado en las redes sociales una foto en la que dio cuenta que fue uno de los afortunados en recibir la primera dosis de Sputnik V, contra el Covid-19. Pero las críticas, en un contexto en el que muchas personas mayores todavía no cuantan con turnos asignados para vacunarse, no taradaron en llegarle.

Debido a los cuestionamientos de los usuarios en las redes, Ponce de León, quien desde hace un tiempo reside en la localidad balnearia de Costa del Este, tomó la decisión de eliminar el posteo. Pero por las dudas se encargó de aclarar que más allá de su edad, padece de asma, por lo que se encuentran dentro de los grupos de riesgo.

En medio de la polémica, Ponce de León salió a dar su versión de los hechos. "Llamé al 147 para averiguar y me registraron. Me preguntaron si tenía alguna enfermedad y dije la verdad, que soy asmático. Pasaron dos semanas y me mandaron WhatsApp con turno en General Lavalle, a 40 kilómetros de donde yo vivo y tengo domicilio, Costa del Este”, aseguró.

"Hice todo por derecha como cualquier ciudadano", afirmó

"Te informamos que se te ha asignado un turno para recibir la vacuna del Covid-19. Para conocer los detalles de tu turno ingresá al Portal de la Ciudadanía", relató en torno a la notificación. También dijo que "conmigo se vacunaron varias personas menores de 60 con problemas de salud. No eran famosas". Y celebró que "ahora sé que no voy a contagiar a nadie".

Dedicado de lleno a la música, Ponce de León recordó los momentos de gloria con la tira de Cris Morena: "Estábamos tan inmersos que no podíamos salir, teníamos custodia, gente que nos ayudaba a transitar la ciudad. Fue lindísimo pero tremendo, perdimos el anonimato, todo junto".

Y señaló que "yo quería hacer música solamente, tenía una banda de jazz cuando renuncié. Dije ‘hasta acá llegué’, aguanté todo lo que pude, casi 300 capítulos. 'Verano' fue todo, lamento haberme ido tan rápido, porque no aguanté, no soy del palo. Los chicos sí son actores, estudiaron, querían eso y siguen estando; yo no buscaba eso, quería la plata, independizarme y mudarme. Estoy siempre agradecido, si bien hago otra música, en ese momento me dio de morfar".