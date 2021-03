Denunció que usurparon su vivienda por tercera vez

Ángel Ferreyra vive una pesadilla. Es que en sus 80 años de vida ya soportó que le usurparan por tercera vez una propiedad familiar.

Se trata de un predio conformado por dos lotes de 10 por 30, que están situados en la calle 30 entre 490 y 491 de Gonnet.

“Me empezaron a llamar los vecinos para decirme que tenía como 10 tipos en la casa que pertenecía a mi familia. Una locura. Me fui enseguida hasta allá y me encontré con gente extraña, que no hizo caso a mis explicaciones”, contó en diálogo con este diario.

“Tengo la documentación. Escritura, detalles de la sucesión, planos, todo. Pero tampoco me podía quedar ahí. Podían golpearme”, agregó con evidente temor.

Ferreyra dijo que ya radicó la denuncia en la comisaría decimotercera y que la causa quedó radicada en la UFI 15.

“Se ve que se toman su tiempo para resolver algo así. Me dijeron que tenían que estudiar los papeles. Pero durante todo el tiempo qué demoren en hacerlo, que no sé cuánto será, quién me garantiza que la casa no sufra daños. Esta gente ha roto la puerta y se metió. Es la tercera vez que tengo un problema de esta naturaleza en ese lugar”, concluyó.