Entre los 44 jóvenes contagiados en México está el hijo de Diego Santilli

Un hijo del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, es uno de los 44 jóvenes que volvieron al país contagiados de coronavirus luego de un viaje de egresados a Cancún, México, según confirmaron sus padres en declaraciones públicas, mientras el caso había disparado ayer una nueva recomendación del Ministerio de Salud de la Nación de evitar los viajes fuera del país por motivos no esenciales.

"Lamentablemente tiene de nuevo. Volvió de su viaje de egresados y volvió con Covid positivo. Fue hisopado en Ezeiza y está aislado desde el jueves de esta semana", contó ayer Santilli en Radio Mitre, tras explicar que en agosto el joven, de nombre Nicanor, ya había padecido la enfermedad.

Pero la primera en hacer pública la noticia fue su madre, la periodista Nancy Pazos, que lo explicó en su cuenta de la red social Twitter.

"Aislada por los próximos diez días. Hijo Covid positivo. No soy contacto estrecho porque él se aisló desde que llegó enfermo de su viaje de egresados, pero lo cuidaré así que prefiero evitar cualquier descuido. Segundo #COVID19 de Nicanor en solo seis meses. A seguir cuidándonos", tuiteó la periodista.

Soy humana. Tenia toda la ilusión. Cumplimos todos los protocolos y se fueron de viaje. Claramente no alcanzo. O los test mexicanos no son confiables. Porque si no hubieran dado negativo allá no estarían siendo problema para el país. 🤷🏻‍♀️ https://t.co/hqdr7CMi7q