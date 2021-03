Dejar el casco urbano en busca de verde, un boom inmobiliario que la pandemia profundizó

No son pocos, acaso exagerados, los que ven ciertos puntos de comparación con lo ocurrido a fines del siglo XIX en Buenos Aires durante las pestes del cólera y la fiebre amarilla, cuando ambas enfermedades aceleraron las mudanzas del sur de la ciudad hacia el norte y dejaron barriadas hasta entonces populares hechas casi un desierto.

Aunque sin las mudanzas desesperadas de aquellos años ni el éxodo de poblaciones enteras, hoy la pandemia de coronavirus también parece querer modificar, a su modo, el mapa inmobiliario de nuestra región: mientras cada vez son más los edificios del casco que se van vaciando, con carteles de “en venta” o “en alquiler” y sin estudiantes en el horizonte cercano que los vengan a poblar, crecen a ritmo vertiginoso las consultas para intentar conseguir un terreno con verde y decirle adiós a la ciudad.

Si bien era una tendencia que se venía acentuando en los días anteriores al COVID, está claro que el virus y la cuarentena potenciaron el sueño de una casa agreste y, en la medida de lo posible, una vida más tranquila para los habitantes de las grandes ciudades.

“También volvió algo muy característico de otra época -analiza el martillero Sebastián Ienco, de Ienco Propiedades-: la casa de fin de semana. Son muchos, sobre todo parejas jóvenes con hijos chicos, que buscan un terrenito alejado del casco no para construir su gran casa sino más bien para tener un espacio donde montar un quincho, una parrilla y poner una pelopincho. Esa idea crece proporcionalmente a la caída que tienen actualmente los alquileres de departamentos. No sólo hay muchísimos en alquiler sino también en venta. Pero la gente no los quiere: si es en el casco, lo que se busca es una casa con patio o jardín, algo para lo que hay mucha demanda pero poca oferta”.

Lo que apunta Ienco lo comparte la agente inmobiliaria Mirta Líbera, para quien la pandemia hizo que las personas empezaran a buscar “espacios retirados y alejados de los focos más concentrados”. De todos modos, aclara Líbera, “así como se buscan lugares abiertos también se buscan zonas que tengan buena conectividad. La gente entendió que, una vez que pase el coronavirus, las cosas no serán igual y la casa será un lugar donde tal vez pasemos más tiempo que antes. Mucha tarea que se hacía en una oficina ahora podrá hacerse desde una casa; por eso la conectividad a internet no es un tema menor sino acaso tan importante como la tranquilidad que se busca al alejarse del casco”.

Si bien era una tendencia que se venía acentuando, la pandemia potenció el sueño del verde

Nada distinto es el cuadro que pinta Santiago Mamberto, a cargo de Mamberto Propiedades: “Con la pandemia la gente busca mucho más casas que departamentos. Si es en el casco, lo que se está buscando son casas con parque o patio o, al menos, con un balcón”.

No sólo la idea que el teletrabajo llegó para quedarse sino la necesidad de una vida más tranquila y el simple hecho de estar alejado de cualquier densidad poblacional que acelere eventuales contagios, confluyen por estos días para que más personas, sobre todo en ciudades como La Plata o capital federal, apuren consultas sobre compra o permuta de viviendas en sitios del interior que suponen lugares más amplios y de espacios abiertos.

En nuestra región, coinciden desde las distintas inmobiliarias, luego de la explosión que experimentó el sector comprendido por Hernández y Gorina -hoy ya densamente poblado ante la escasez de lotes en Gonnet y City Bell- la zona que aparece como mascarón de proa del fenómeno es el sur, básicamente lugares como Villa Garibaldi o Arana.

“En la zona norte todavía hay lugares y no es que está todo colapsado -dice Líbera-, pero sin duda que la mayoría de las opciones aparecen en la zona sur de la región, sectores como Arana o Villa Garibaldi que vienen creciendo mucho y que son las alternativas principales de las nuevas generaciones”.

En la misma sintonía es el panorama que trazan en Valverde Propiedades, donde se asegura que la pandemia vino a acelerar un proceso que ya se venía dando. “Quienes protagonizan este tipo de consultas y este cambio de paradigma son generalmente parejas jóvenes con hijos chicos, familias que en la mayoría de los casos se dan cuenta de que el home office o el teletrabajo llegó para quedarse y, por lo tanto, vivir en una cuidad tienen menos ventajas que las que tal vez tenía antes, cuando a nadie se le ocurría pensar que podía trabajar toda la semana desde su casa. Por eso, cada vez son más los que quieren desprenderse de su propiedad en el casco para comprarse un terrenito en las afueras”.

La opción de tener un “terreno de fin de semana” es otra de las variantes que la pandemia acentuó

Este tipo de consultas, coinciden los martilleros, se incrementó en algunos casos hasta un 40 por ciento durante la pandemia. “Tampoco se puede obviar la caída que tuvo el precio del metro cuadrado de construcción -apunta Ienco-; eso potenció la construcción y, con ella, la venta de terrenos en las afueras del casco. Pero el fenómeno es muy significativo: así como se observan zonas como Arana en donde cada vez se lotea y se construye más, también se ven edificios enteros en pleno centro platense donde, ante la falta de estudiantes, casi no queda un departamento ocupado. Son edificios que están vacíos, como si se tratase de un enero eterno...”.

ADIÓS A LA CIUDAD

El fenómeno de los que buscan escaparle a la urbe no es sólo local y tiene sus números: 377 por ciento, de hecho, creció la intención de compra de terrenos por Mercado Libre en el AMBA durante la pandemia, sobre todo en Zona Norte, donde ese índice trepó a 463 por ciento.

“La demanda de lotes vacíos se ve sobre todo en el GBA, hasta 60 kilómetros a la redonda: Zona Norte, Pilar, Los Cardales, Capilla del Señor. Algunos incluso van más lejos, a Berazategui o La Plata, o hasta a Tandil, Pinamar y San Pedro”, declararon en los últimos días desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA). Son, al decir de los martilleros, varias las razones que impulsan y motorizan el fenómeno: la necesidad de distancia social, el uso intensivo de la vivienda en cuarentena, la caída de los costos de construcción, la digitalización de más trámites y compras. Pero, sobre todo, la posibilidad del trabajo remoto, explorada más que nunca en estos meses.

“El trabajo a distancia sin duda es uno de los aspectos que vino a acentuar y modificar para siempre la pandemia”, refuerza Líbera, para quien la llegada del virus no hizo más que profundizar una tendencia que venía creciendo año tras año.

Si bien el volumen de ventas aún sigue siendo discreto y el fenómeno se advierte más en la consulta que en la operación concreta, los martilleros coinciden en que el perfil de inquietudes fue directamente alterado con la llegada del COVID-19. La desarrolladora de barrios privados EIDICO, por ejemplo, que tiene varios emprendimientos inmobiliarios en la zona norte de la Provincia, vio cómo sus operaciones de reventa de lotes y casas se multiplicaron por 17 durante los meses de cuarentena más estricta.

El fenómeno de los que buscan alejarse de la Ciudad no es sólo local y viene en franco aumento

En tren de aportar más ejemplos, un estudio de Mercado Libre Real Estate dio cuenta del incremento de las búsquedas de las propiedades que disponen de balcones o terrazas, como la posibilidad de vivir en el verde en 7 puntos porcentuales, pasó de 56% del total el año anterior a 63% ahora.

Según Juan Manuel Carretero, gerente de Clasificados para la Argentina de Mercado Libre, la situación que se está viviendo “nos invita a replantear muchas cosas del día a día. Nuestra casa se transformó, en muchos casos, en colegio, oficina, gimnasio. Allí, surge la necesidad de encontrar un espacio en contacto con la naturaleza. La tendencia de revalorizar los espacios abiertos se dio a partir de la cuarentena”.

A partir de mediados del año pasado, como también señalan varios martilleros, la devaluación posibilitó que quienes tuviesen dólares ahorrados se encontraran con la construcción en su valor más bajo. De ese modo, se abrió la posibilidad a que surjan nuevos negocios en la periferia y a que mucha gente invierta en tierra y pague cifras que tal vez en otro momento no hubiese pagado, porque sabía que había una oportunidad para construir barato.

“Eso explica también este boom de familias que buscan el terrenito no para dejar definitivamente su casa sino para tener una alternativa de fin de semana -detalla Ienco-. En varios zonas de la periferia del casco podemos ver cómo infinidad de lotes tiene construidos sus quinchos y, en algunos casos, hasta la pileta de material. Esas aún no son postales del éxodo definitivo hacia las zonas verdes, pero si avizoran al menos ese primer paso que muchas familias ya dieron para ir poco a poco dejando el casco”.