Ladrones barretean una puerta y desvalijan una casa en el barrio Gambier

Una familia cuya vivienda se encuentra ubicada en el Barrio Gambier fue víctima el pasado jueves de un escruche que, según calculan los damnificados, fue perpetrado en horas de la mañana por al menos dos sujetos, que fueron vistos por vecinos de la zona ofreciendo servicios de jardinería.

El hecho ocurrió en la esquina de 47 y 131, en un predio en el que viven dos familias. “En la casa de adelante vive mi mamá y mi hermano. Yo vivo en el fondo. Calculamos que entraron tipo 10 de la mañana, cuando en la casa de mi mamá no había nadie. Si bien yo estaba atrás, en ningún momento escuché algo que me hiciera sospechar que estaban robado”, contó a este diario, Camila, hija de la damnificada.

“Desde temprano andaban por la zona ofreciendo servicios de jardinería y hasta llegaron a incomodar a una vecina, cuya puerta da directamente a la vereda. ‘Se plantaron en la entrada y querían entrar a toda costa a cortarme el pasto. Le dije varias veces que no necesitaba sus servicios pero continuaban insistiendo. Hasta me ofrecieron hacer el trabajo sólo por comida’, me contó la mujer . Me dijo que después de varios minutos de nerviosismo se le ocurrió darles algunos artículos comestibles y así logró que se fueran”, detalló la joven.

“No sé si fueron ellos, pero por la forma en la que se comportaron con la vecina es muy probable que hayan andado por la zona buscando alguna víctima a la que le pudieran robar”, analizó.

Según calcula, tras ese episodio de tensión con la frentista, los sujetos pasaron por el frente de la casa de su madre y al no ver movimiento decidieron saltar el cerco. “Calculo que una vez que se aseguraron que no había nadie barretearon la puerta corrediza de la casa de su madre. Como a las 12 fui a ver la casa y me encontré con la puerta doblada. Apenas abrí me di cuenta de que le habían robado. Estaba todo revuelto”, detalló.

Según pudieron detectar en un rápido inventario, los ladrones se llevaron dos notebooks, una bicicleta y una consola de videojuegos.

“Mi mamá por un lado está tranquila porque no se topó con los ladrones pero estamos cansados de vivir con este tipo de situaciones. En este sector cada dos por tres roban. Sería bueno que la policía tenga más presencia en la zona con patrullajes”, sostuvo.