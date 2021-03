En Los Hornos no frenan los atracos y esperan una nueva marcha masiva

El jueves pasado en la sede de la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO), situada en 137 entre 60 y 61, frentistas y comerciantes mantuvieron una reunión con funcionarios oficiales para tratar el tema de la ola delictiva que tiene en vilo al barrio. Daniel Arrippe, uno de los referentes que organizaron el encuentro, le dijo a EL DIA que se brindó un informe de los avances que se han concretado en los últimos 15 días en materia de seguridad y también se habló sobre la necesidad de que se implementen mejoras urbanísticas para contribuir a un mejor desarrollo de las tareas policiales.

Sin embargo, y a pesar de las nuevas medidas adoptadas por el nuevo comisario Juan Navatta, los robos siguen “imparables”, según le comentaron los vecinos a este diario. En particular, el sector que va de 54 a 66 y de 140 a 155. “La cuadra de 140 entre 59 y 60 y las aledañas se convirtieron en un infierno. Ya no se puede dormir, por la noche andan varios en moto viendo a quién le pueden robar”, aseguró un frentista. Los hechos parecen darle la razón: el jueves por la noche, a un joven le sustrajeron el auto de la puerta de su casa; y el sábado a las 18:45 horas asaltaron a un empleado en la agencia de lotería que funciona en 60 y 141. Una mujer que estaba con su hija menor y presenció el episodio, refirió que “eran dos pibes que circulaban en moto. Uno bajó armado y el otro se quedó en la esquina esperando”. Por fortuna, agregó, “el chorro se fue porque el encargado apretó el botón antipático”. Asimismo, indicó que “la Policía apareció a la media hora y los de la alarma 10 minutos antes”. No lejos de allí, en 57 y 150, desconocidos ingresaron en un inmueble y hurtaron cuatro bicicletas. “Gracias a Dios estamos todos bien, pero qué dolor, qué impotencia... ¿hasta cuando? Nos consolamos con que no hubo violencia”.

En ese contexto, Arrippe informó que planean llevar a cabo una reunión con el Delegado Municipal De Los Hornos, Lucas Lascours, a quien le presentarán “un petitorio con puntos específicos” a tratar. Este jueves habrá una nueva movilización.