Consiguió el teléfono y empezó a acosarla: “Te voy a raptar y vas a ser mi esclava”

La influencer Noelia Avalle, que cuenta con más de 26 mil seguidores en Instagram, posteó el 13 de febrero de este año una inocente foto de su gata. Sin darse cuenta, en la misma se llegaba a ver su número de teléfono en la chapita del animal. Ese fue el comienzo de su calvario.

Uno de sus seguidores, identificado por la Justicia como Víctor F., la agendó y empezó a acosarla: empezó enviándole una serie de fotos obscenas acompañadas de mensajes intimidantes y desagradables.

Con el paso de las horas la situación fue empeorando. “Hoy cuando salgas te voy a estar esperando y te voy a partir en 4 después de hacerte acabar una y otra vez. Te la voy a morder toda loquita linda y te voy a raptar. Soy tu seguidor, putita linda”, fue uno de los mensajes que recibió acompañada de una foto de un pene erecto.

El bloqueo del número de teléfono no alcanzaba, ya que Víctor le escribía desde otros celulares o a través de diversas cuentas de Instagram que creaba solo para hostigarla. “Yo sé dónde paras, tengo tu ubicación, todo tengo. No te mudes, no te vayas del país porque te voy a encontrar. Vos te vas a venir conmigo”, decía otro de los mensajes que le llegaron a Noelia Avaelle de parte de su acosador.

El 14 de febrero hizo la denuncia en la Comisaría 3° de Quilmes y, ya con un botón antipánico en su poder, parecía que el calvario había terminado ya que los mensajes habían cesado. Pero el acosador volvió con un mensaje que la paralizó: "Estoy afuera".

Veinte minutos después de accionado el dispositivo para pedir auxilio llegaron dos patrulleros que revisaron la zona y no encontraron a nadie. A las pocas horas el acoso por distintos medios volvió.

Unas amigas intentaron ayudarla y empezaron a escribirle al acosador para que pare. “Me encantó esa gatita (por Noelia). Ya sé dónde está. La tengo vigilada. Ahora me la voy a llevar lejos y nadie más la verá. Será mi esclava por unos meses y cuando la interrogue también voy a dar con vos. Las voy a partir al medio. Cuando la interrogue vos vas a aparecer flotando en el rio, te lo juro”, contestó, junto a una foto en la que se veía un arma reglamentaria con sus municiones y una especie de placa de policía aunque no se llega a determinar de qué fuerza es.

Una de ellas fue más allá consiguió la dirección del hombre y fue a buscarlo para hablarle personalmente. Según el registro público al que pudo acceder, el acosador vivía en un PH en el partido de Villa Adelina, frente a una comisaría.

La chica tocó el timbre pero nadie contestó a pesar de que había luces encendidas en el interior. Estuvo varios minutos en la puerta hasta que escuchó pasos, giro su cabeza y se encontró de frente con Víctor F.

El acosador se desesperó e intentó trepar a los muros de las casa vecinas hasta que finalmente logró escapar, a metros de una estación policial. La mujer quiso dejar asentado lo ocurrido en la Comisaría, pero no obtuvo respuestas. “Un uniformado me atendió en la puerta, ni siquiera me dejó entrar a contarle lo que había pasado. Le explique y me dijo que ahí no podía hacer nada. Que no era la jurisdicción. Que me vaya a hacer la denuncia a Quilmes. Le pedí por favor pero me dijo que no molestara. Entonces de ahí la pase a buscar a mi amiga y nos fuimos a Quilmes a hacer la denuncia. Esperamos 5 horas para que nos atiendan”, aseguró, según cita el portal Infobae.