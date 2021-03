Martín Soria será el nuevo Ministro de Justicia

Tras una semana de indefiniciones, el presidente Alberto Fernández confirmó quién ocupará el lugar de Marcela Losardo, será el diputado nacional Martín Soria.

La decisión fue anunciada por el propio jefe de Estado en una entrevista que se emitirá esta noche por Canal 9.

Soria, de 45 años, es diputado nacional por la provincia de Río Negro, por el Frente de Todos, tras haber sido intendente de General Roca entre 2011 y 2019.

La semana pasada, cuando le consultaron a Alberto Fernández en un reportaje sobre los posibles reemplazantes de Marcela Losardo, entre ellos el diputado nacional Martín Soria, consideró: "A ellos los conozco, son prestigiosos, pero hay que ver", porque "a todos los salpican antes de empezar a hablar", en referencia a críticas y operaciones contra las personas que surgen como alternativa.



"A Martín lo conozco hace muchos años, como él ha entrado en la comisión de Justicia (de Diputados) hablamos mucho en este tiempo", agregó.

#FuegoAmigo | Hoy 23:00hs no te pierdas la entrevista completa a @alfernandez donde confirmo a Martin Soria como ministro de Justicia. Miralo por #ElNuevo o https://t.co/eBRmr5sR6B pic.twitter.com/CH0LCtuplG — El Nueve (@canal9oficial) March 15, 2021

QUIEN ES MARTIN SORIA

Soria, de 45 años y miembro de una familia tradicional del peronismo rionegrino, accedió a la Cámara de Diputados en diciembre de 2019, al ser electo por la provincia de Río Negro por el Frente de Todos, y luego de haber sido intendente de General Roca entre 2011 y 2019.



En 2015, después de dos mandatos como intendente de General Roca, Soria se postuló para gobernador de Río Negro y perdió las elecciones a manos de Arabela Carreras.



Al mando del PJ de Río Negro, en 2020 su figura resaltó en un congreso nacional del peronismo al solicitar la expulsión del partido de Miguel Pichetto por haber integrado fórmula con Macri en las elecciones presidenciales del año anterior.



Soria fue también el legislador que denunció el mes pasado al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, por haber mantenido seis encuentros privados con el expresidente Mauricio Macri entre 2015 y 2018.



La denuncia ante el Consejo de la Magistratura fue presentada por "mal desempeño, grave negligencia y por la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones".



En la denuncia de 23 páginas, Soria pide la suspensión de Hornos y su posterior remoción por considerarlo parte de la "mesa judicial" de Cambiemos, presumiblemente formada para perseguir en los tribunales a dirigentes opositores.



"Este camarista de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal en nuestro país, visitó al ex presidente Mauricio Macri en 6 oportunidades, sin pedidos de audiencia y a puertas cerradas durante sus 4 años de gobierno", apuntó en su momento.



"Llamativamente -conectó Soria-, cada una de esas visitas fue precedida o seguida por una resolución que lleva su firma en contra de algún miembro del partido político de la oposición, en especial funcionarios cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner".



Para el legislador oficialista, esa conducta de Hornos resultó "aberrante, vergonzosa y repugnante a los valores" que se busca desarrollar en la sociedad argentina.



Soria repudió así que un "representante del Poder Judicial condicione investigaciones en temas tan sensibles".



Y agregó en esa oportunidad que "es una actitud que no debe ser perdonada y que debe sancionarse con todo el peso de la ley removiendo al juez hornos de su cargo", por lo planteó que si no se aceptaba la propuesta de remoción, se le aplicaran sanciones.