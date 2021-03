Furor por Wombo, la app que hace cantar a las selfies

Wombo es una aplicación basada en inteligencia artificial que te permite darle movimientos a tus selfies. Basta con cargar una imagen del rostro o bien tomar una foto en el momento, desde la app, y luego el sistema procesa el contenido para ofrecer, en pocos segundos, un pequeño video animado donde se ve al usuario cantando.

Esta aplicación gratuita, que está disponible para Android o iPhone, utiliza Inteligencia Artificial para animar una foto y transformarla en un video, haciendo que la persona retrata cante, se mueva, y su boca vaya siguiendo el audio.

El funcionamiento de Wombo.AI es muy sencillo. Como toda aplicación primero habrá que descargarla en forma segura desde Google Play o Play Store, aunque aparezcan versiones APK en diversas páginas.

Luego, el usuario deberá elegir la imagen que quiere animar: puede tomarse una selfi en el momento o utilizar otra de la galeria.

La mejor parte viene al seleccionar la canción que “cantará” la foto. Hay 15 temas disponibles entre los que destacan Thriller, de Michael Jackson, What is Love, de Haddaway, Never Gonna Give You Up, de Rick Astlye; una vez realizada la selección, solo hay que aguardar a que la plataforma genere la animación. Hay que tener paciencia, ya que puede demorar unos minutos.

Asimismo, la aplicación también tiene una versión premium, que acelera la generación del video y elimina los avisos publicitarios.