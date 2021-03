El misterioso micrófono que estaba en el techo del banco de River

Una de las situaciones que promovió todo tipo de comentarios ocurrió instantes después de que los equipos de Boca y River ingresaran al terreno para iniciar el juego.

El curioso episodio fue tomado por las cámaras de TV que permitieron observar como un colaborador se acercó hasta el banco de suplentes de la escuadra visitante y retiró un micrófono que estaba colocado en el techo.

Como es lógico, la situación generó suspicacias, ya que se da luego de que el director técnico del conjunto millonario tuvo un fuerte altercado con uno de los asistentes durante la derrota por 1 a 0 ante Argentinos Juniors la jornada pasada en el Monumental.

Sobre aquel episodio, el Muñeco aclaró que "Él (Javier Uziga) sabe por qué se lo dije, se lo dije a él. Voy a empezar a sacar micrófonos, no me gusta que todo se haga público, ya no tenemos intimidad. Me gustaría que se hablara más del juego que lo que uno hizo con un árbitro o lo que le dijo a un ayudante técnico o un jugador. Pero no quiero que se arme un debate respecto a eso, no tengo nada contra el línea", había aclarado el DT.