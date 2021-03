Vacuna de Oxford-AstraZeneca y los cóagulos de sangre: ¿existe una correlación?

Millones de personas en docenas de países, incluido Argentina, han recibido la vacuna de Oxford-AstraZeneca con pocos informes de efectos nocivos y sus pruebas previas en decenas de miles de personas encontraron que era segura, precisó The New York Times.

Pero recientemente, los coágulos de sangre y el sangrado anormal en un pequeño número de receptores de la vacuna en los países europeos han puesto en duda su seguridad, aunque no se ha encontrado un vínculo causal entre las condiciones de los pacientes y la vacuna.

Los informes han llevado a más de una docena de países a suspender parcial o totalmente el uso de la vacuna mientras se investigan los casos. La mayoría de las naciones dijeron que lo estaban haciendo como medida de precaución hasta que las principales agencias de salud pudieran revisar los casos.

La vacuna Oxford-AstraZeneca aún no ha sido autorizada para su uso en los Estados Unidos, por ejemplo, aunque se espera pronto una revisión de su ensayo.

La cascada de decisiones para detener el uso de la vacuna de AstraZeneca, principalmente por países europeos, siguió a los informes de cuatro casos graves en Noruega, que se describieron entre los trabajadores de la salud menores de 50 años que recibieron la vacuna.

La mayoría desarrolló coágulos o anomalías hemorrágicas y tenía recuentos de plaquetas bajos, dijeron las autoridades sanitarias. Dos de ellos han muerto por hemorragias cerebrales y los otros dos están hospitalizados. La muerte de una mujer de 60 años en Dinamarca y de un hombre de 57 años en Italia también impulsó decisiones rápidas, aunque ninguna de las muertes se ha investigado a fondo para determinar si existe algún vínculo con los disparos que recibieron.

Por otro lado, no se ha demostrado que las vacunas causen coágulos de sangre, dijo Daniel Salmon, director del Instituto para la Seguridad de las Vacunas de la Universidad Johns Hopkins, en diálogo con The New York Times.

Los coágulos de sangre son comunes en la población general, y las autoridades de salud sospechan que los casos notificados en los receptores de la vacuna probablemente sean una coincidencia y no estén relacionados con la vacuna.

"Hay muchas causas de coagulación de la sangre, muchos factores predisponentes y muchas personas que corren un mayor riesgo, y estas a menudo también son las personas que están siendo vacunadas en este momento", precisó Mark Slifka, investigador de vacunas en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon.

De 300.000 a 600.000 personas al año en los Estados Unidos desarrollan coágulos de sangre en los pulmones o en las venas de las piernas u otras partes del cuerpo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Según esos datos, cada día se producen entre 1.000 y 2.000 coágulos de sangre en la población de EE. UU., Según el Dr. Stephan Moll, hematólogo y profesor de medicina de la Universidad de Carolina del Norte.

El Dr. David Wohl, director de la clínica de vacunas de la Universidad de Carolina del Norte, dijo por su parte que no había visto evidencia de que alguna de las vacunas contra el coronavirus hubiera causado coágulos de sangre, también llamados trombosis, en los grandes ensayos clínicos que llevaron a su autorización. Pero el Dr. Wohl también señaló: "Hay diferencias entre los ensayos y la vida real".

Los resultados de seguridad más amplios del lanzamiento en el mundo real de la vacuna de Oxford-AstraZeneca provienen de Gran Bretaña, donde se habían administrado 9,7 millones de dosis de la vacuna hasta el mes pasado.

Los datos de Gran Bretaña encontraron que al menos algunas condiciones de coagulación, aunque extremadamente raras, eran igualmente prevalentes para las personas vacunadas con la vacuna Oxford-AstraZeneca en comparación con las que recibieron el producto de Pfizer.

Pero los niveles de plaquetas anormalmente bajos fueron más comunes entre las personas que recibieron la vacuna de Oxford-AstraZeneca.

Fuera de los ensayos, las vacunas se administran a una gama más amplia de personas. Por lo tanto, si surgen preguntas de seguridad una vez que una vacuna se generaliza, las preguntas deben investigarse, detalló el Dr. Wohl.