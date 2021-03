Tenían turno para ser vacunados en La Plata y se los cancelaron unas horas antes por email

Más de 130 personas, todos ellos docentes de escuelas primarias, secundaria y centros de día, fueron canceladas unas horas antes de recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en la sede de SADOP. Fue anoche, vía email, situación conflictiva que puso en alerta a los protagonistas y que todavía no tiene una solución confirmada: ¿qué pasó realmente?

Según denunció un grupo de docentes ante EL DIA, el domingo se les asignó el martes 16 de marzo como día para recibir la primera de las dos dosis para vacunarse. Pero, para sorpresa de ellos, el lunes a la noche un particular, desde su propia cuenta de mail, les pidió que no fueron porque "no había más dosis" para aplicar.

"De inmediato nos pusimos en contacto entre los que habíamos recibido el mail. No nos conocemos pero a todos nos sorprendió que desde una cuenta personal nos estuvieran enviando esta información. Por un lado la desprolijidad pero por otro lado el uso de nuestros datos", se quejó Judith, una de las docentes que vio cancelado su turno.

Según prosiguió, tanto ella como otros más de todos modos se dirigieron a la sede de SADOP, en la calle 60. "Estaba esta persona. Le pedí que por escrito me explicara que no me iban a dar la vacuna y que me asignara otro turno. Al principio se negó y luego lo aceptó, pero lo hizo en un papel común que se voló por el viento y lo tuve que levantar", siguió.

Al momento asegura que en la app sigue diciendo que ella recibió la vacuna, cosa que no es cierto. Y no tiene asignado un nuevo turno. "Menos mal que fui, porque me dijeron que vuelva el miércoles, pero en la web no dice nada. Y no sé qué habrá pasado con aquellas personas que ni fueron presencialmente hasta el gremio".

Otros docentes con turno, directamente, aseguran que no les volvieron a reasignar el turno y eso les preocupa de sobre manera porque no creen que los vuelvan a llamar.

Desde el ministerio de Salud reconocieron el problema pero aclararon que son hechos aislados que pueden pasar ante tamaña campaña de vacunación. "Se están repartiendo dosis en 560 postas de la Provincia, puede retrasarse la logística pero en un par de días se resuelve. Ha pasado en otros lugares y se solucionó rápidamente".

“Desde SADOP delegación La Plata nos vemos en la obligación de aclarar un malentendido que ha surgido a partir del proceso de vacunación que se desarrolla en nuestra delegación. El día viernes 12/3, en la Posta de vacunación que IOMA instaló en la delegación de SADOP La Plata se agotaron las vacunas que se habían dispuesto para la sede. Sin embargo, el sistema de asignación de turnos, que es completamente ajeno al gremio, siguió otorgando turnos para está Posta. Reiteramos desde SADOP no emitimos turnos, sabemos que en la sede no hay vacunas por el momento y que el correo remitido fue enviado por responsables de la vacunación dispuestos por IOMA”, aclararon desde el gremio.