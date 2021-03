Anses: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y asignaciones

Los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 7 y cuyos haberes no superen los $ 23.120 podrán cobrar hoy el beneficio correspondiente a marzo en las sucursales bancarias por ventanilla.



También hoy cobran los beneficiarios de las asignaciones familiares y la Universal por Hijo (AUH) con documentos finalizados en 7, con tarjeta de débito, indicó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



Del mismo modo lo harán las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo con terminación en 5.



En el caso de jubilados y pensionados, la Anses recordó que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.



Asimismo, el organismo puntualizó que los haberes de jubilados y pensionados que no concurran el día indicado permanecerán depositados en sus cuentas.