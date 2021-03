Reapareció Macri: “Vamos a volver al poder con una enseñanza adquirida”

“El segundo tiempo comenzó; salimos a la cancha”. Con esa frase concluyó anoche Mauricio Macri la presentación de su libro “Primer tiempo”, en un acto que se convirtió en su reaparición pública y que dejó definiciones políticas resonantes sobre el rumbo del Gobierno y también hacia la interna de Juntos por el Cambio. “Vamos a volver al poder con una enseñanza adquirida”, aseguró el ex presidente, que se incluyó entre la dirigencia que buscará una alternancia en 2023.

Desde el Centro Cultural de Exposiciones de la ciudad de Buenos Aires, Macri caracterizó al kirchnerismo como “la expresión final del populismo”. El ex presidente estuvo rodeado por figuras del PRO como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. También por los radicales Alfredo Cornejo, Mario Negri y Martín Lousteau; y peronistas como Miguel Pichetto. Aunque no fueron de la partida Elisa Carrió ni Ernesto Sanz, socios fundadores de Cambiemos.

“Tenemos otra cultura del poder. Con nosotros no se sintieron incómodos los periodistas ni se persiguió a ningún juez”, remarcó Macri desde un escenario que compartió con Pablo Avelutto, su ex ministro de Cultura. Según pudo saber EL DIA, el tono de campaña al que apeló el ex presidente tendrá un correlato directo este año: comenzará a recorrer el país para seguir presentando su libro, pero principalmente para apoyar a los candidatos de JxC en todas las provincias.

El precalentamiento electoral se percibió anoche con la presencia de Juliana Awada en el escenario callejero al que el ex presidente salió a saludar a la militancia que lo esperó afuera del Centro de Exposiciones, sobre la Plaza Brasil. Antes, tras una pregunta en video del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, había enviado un mensaje a la interna opositora: “El segundo tiempo empezó y no tiene que ver específicamente con quién lo va a liderar”, advirtió.

“Es tiempo de unirnos”

“La Argentina siempre creyó en la magia de los salvadores (...). Pero ahora es tiempo de unirnos, de compactarnos, con mucha generosidad y sin personalismos”, profundizó su mensaje Macri, que no será candidato este año en las elecciones legislativas pero que, a juzgar por lo que se vio en el acto de ayer, mantiene aspiraciones de regresar al poder. “Volveremos, volveremos, volveremos al poder, volveremos al gobierno, en el 2023”, cantaron los militantes macristas.

Macri recogió el guante de esos cánticos y afirmó: “Espero que este libro ayude a dar por terminado el primer tiempo. En el 21 comenzó la reconstrucción del rumbo y el camino no acepta que dudemos ni vacilemos”, advirtió a sus seguidores. De todos modos, reconoció las diferencias la interior de JxC: “Necesitamos a los halcones, las palomas, los picaflores, hasta a las gallinas necesitamos”, dijo con Larreta, Vidal y Bullrich sentados entre los 700 invitados.

También se lo pudo ver en la platea –armada con distanciamiento social- al ex jefe de Gabinete Marcos Peña, el hombre fuerte del gobierno de Cambiemos (2015-2019), aunque no fue de la partida el “ala política” de aquella administración, que encabezaban el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio y el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó. “Evitemos recorrer caminos que ya no funcionaron”, aconsejó Macri durante su reaparición pública.

El ex presidente no se privó de cuestionar al Gobierno por la escasa cantidad de vacunas contra el COVID-19 y dijo que su administración hubiera conseguido más. “Con ese nivel de relación en la política externa, seguro hubiéramos tenido muchas más vacunas que Chile para todos los argentinos”, aseguró. Y agregó: “Cometimos errores y aprendimos de los errores, pero negando los problemas nunca los vamos a solucionar”, remarcó.

Macri respondió preguntas que le hicieron referentes de la cultura que apoyaron su gestión presidencial. Entre ellos se contó al escritor peruano Mario Vargas Llosa (que quiso saber si insistiría con el “gradualismo” o implementaría “reformas radicales”), al filósofo español Fernando Savater (que cuestionó el “papel desaforado” de los sindicatos) y el cineasta Juan José Campanella (que preguntó “dónde está parado Mauricio” y reclamó dureza contra el oficialismo).

También se escuchó un alegato político de la escritora española Pilar Rahola, que llevó a Macri a comentar “qué fuerza tiene esta mujer”. Retomando el discurso que utilizó en la segunda vuelta de las elecciones de 2019, cuando descontó la ventaja que le llevaba Alberto Fernández, el ex presidente sostuvo: “Estamos discutiendo en qué democracia vamos a vivir. Una en la que no se persiga a los jueces ni a los periodistas”, remarcó.

El libro “Primer tiempo”, que publicó Planeta, lleva vendidos 55.000 ejemplares y se convirtió en un éxito editorial, tal como lo fue en su momento el “Sinceramente” de Cristina Kirchner. En algunos pasajes del texto, Macri se refirió específicamente a la ex presidenta (ver aparte) y también se mostró autocrítico con algunas decisiones económicas y políticas que tomó cuando estuvo en la Casa Rosada. Anoche, dejó la impresión de que tiene la ambición de volver.