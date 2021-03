Rodolfo D'Onofrio: "Me gustaría ser presidente de la AFA"

Rodolfo D’Onofrio, presidente de River desde el 2013, aseguró esta tarde en una entrevista televisiva que le gustaría en algún momento ser el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Me gustaría ser presidente de la AFA. Hay mucho por hacer y transformar, hay que hacer un cambio profundo”, aseguró el máximo dirigente millonario en diálogo con ESPN, quien además aclaró que no trata de destituir a nadie y que no es algo necesariamente para cuando termine su mandato en River a finales de este año.

“Hay que dejarse ayudar. No puede ser que los campeonatos del fútbol argentino no tengan fechas para todo el año. El seleccionado argentino también tiene que tener una estructura seria. No hace falta que yo sea el presidente, puedo colaborar con los que están ahora también”, añadió.

Por último, D'Onofrio no se ahorró en elogios para Marcelo Gallardo, a quien consideró “el mejor CEO de fútbol que hay” y “uno de los mejores técnicos del mundo, no solo porque gana, sino por cómo trabaja y planifica”.