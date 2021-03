De los barrios a Seguridad, la ruta del reclamo por los robos

Ya nada parece alcanzar para combatir la ola de robos. Ni las puertas blindadas, ni los perros, ni las alarmas, ni nada. Mucho menos los reclamos de mayor presencia policial, que habitualmente se realizan en distintos barrios de la Ciudad. Por eso esta vez, de manera espontánea, los vecinos decidieron convocarse en la puerta del Ministerio de Seguridad bonaerense. Sobre la calle 51 casi esquina 2.

Allí, cerca de 400 personas, hicieron conocer sus demandas. Fue en horas del mediodía.

Hubo gente de Los Hornos, de Villa Elvira, de Altos de San Lorenzo y de Tolosa, entre otros sectores de la periferia que vienen siendo castigados por el delito.

Las consignas, verbales y plasmadas en distintos carteles, apuntaron a la situación de absoluta desprotección.

¿La Policía dónde está?, se podía leer en una de las pancartas. También “Los Hornos exige seguridad”, “Los Hornos tierra de nadie”, “Basta de homicidios”, “Berni ausente” y “Ministerio de inseguridad”, entre otras.

“La pandemia nos reventó a todos y no podemos salir a trabajar. No hay seguridad para nosotros, no nos dan bolilla. No nos escuchan. Tenemos a los ladrones metidos en el barrio. Es terrible”

Valeria

Vecina de Puente de Fierro

El clima fue de absoluto enojo. Los manifestantes se expresaron con furia al sentirse rehenes de la delincuencia.

“No queremos que nos atienda un cadete que nos traiga un papel y después no pasa nada, como hacen siempre”, señalaron.

Entre varios testimonios recogidos en el lugar por este diario, se escuchó “no se puede salir a la calle. Le roban a la gente que sale a trabajar y al otro día nos enteramos que ya están en libertad”.

Otro frentista se quejó porque “me rompieron la puerta de mi casa a patadas. Tuve que poner cuatro candados en el garaje. Y el auto lo dejo tirado en la vereda. No me queda otra”.

SIN PATRULLEROS

En una reciente nota, EL DIA informó que La Plata, con casi 900 mil habitantes, cuenta con medio centenar de móviles para cubrir las 58 cuadrículas en las que fue dividido el distrito. Es decir, no existe en la actualidad un patrullero para cada una de ellas.

Es el conocido sistema de la “manta corta”. Los coches de la Policía se van moviendo a medida que surgen las emergencias. Pero al mismo tiempo, se descubren aquellos sectores que se van quedando sin móviles.

Según fuentes confiables, este drama se potenció con el correr de los últimos años.

“No se puede salir a la calle. Uno tiene miedo de perder la vida. A mi me robaron dos veces, llamé a la Policía y me dicen que no hay patrulleros. Y cuando agarran a uno, al otro día está en libertad”

Marcela

Vecina de Villa Elvira

Antiguamente la Ciudad contaba con más cuadrículas, pero ante la falta de patrulleros, se fueron achicando en número y las cuadrículas pasaron a tener extensiones cada vez más grandes.

También se puede hacer una clara diferenciación entre el Casco Urbano y, sus barriadas lindantes, y la periferia. Algo que quedó bien marcado en la manifestación de ayer.

Los vecinos que residen en las zonas más alejadas del Centro, se sienten más inseguros. Y cuanto más lejos están, más es la sensación de temor.

“La Policía no está y entre los vecinos tenemos que ponernos a cuidar la cuadra. Estoy preocupado por mis hijos. Venimos acá y nos mandan a un cadete con un papel, pero que no nos brindan soluciones”

Rubén

Vecino de La Plata

“Hay sectores de la Ciudad donde los patrulleros no entran. No se los ve nunca” , denunciaron.

En la Zona Norte de La Plata, la Zona Oeste y, también en la Zona Sur, se sufre horrores la ola delictiva.

Por eso decidieron cambiar los titulares en varias comisarías, en la búsqueda de oxigenar las gestiones y conseguir un poco de tranquilidad. Pero por el momento, los vecinos no están viendo los resultados.