"Casi le debito 100 mil pesos al estafador con un solo click": la nueva estrategia de los ciberdelincuentes que pone en alerta a los platenses

Una nueva estrategia para estafar virtualmente a las personas se registró en las últimas semanas en el país y nuestra ciudad: al igual que en otras ocasiones, las víctimas son vendedores de producos por internet, aunque ahora la forma en que intentar robar dinero es mediante una aplicación del Banco Central.

"Con mi novia publicamos en internet, en varios sitios y las redes sociales, una moto para vender. A los pocos días nos contactó un hombre muy interesado, a tal punto que dijo que quería 'reservarla' depositándonos 100 mil pesos", comenzó indicando Mauro, un vecino de La Plata que se comunicó este sábado con EL DÍA.

"Le pregunté si era de La Plata, para que la vea, pero me dijo que no. Me pidió un video, por lo que se lo hizo mostrando toda la moto. A los 5 minutos me manda un link por el WhatsApp", añadió.

Ese link, precisó, se trataba de Debin: es un medio de pago creado por el Banco Central de la República Argentina que debita un monto de tu cuenta (lo cobra en línea) de manera inmediata solicitando tu autorización previa.

"La verdad que nunca habáui escuchado de Debin y el comprador, que supuestamente se llamaba Roberto, me decía que me había depositado 200 mil pesos y que solo tenía que poner aceptar para que llegue a mi cuenta", precisó.

La desesperación del supuesto comprador era tanta que Mauro comenzó a desconfiar. Al bucear un poco por internet, se dio cuenta que se trataba de una estafa: "Empiezo a buscar sobre qué era Debin y me di cuenta que no era para aceptar dinero, sino para depositárselo a la otra. Casi le debito 100 mil pesos al estafador con un solo click", indicó.

"Se ve que la modalidad está de moda, porque encontré que en Córdoba estaban haciendo lo mismo con gente que vendía autos. Después ingresé de nuevo al link y, leyendo bien, decía que en caso de aceptar estaba pagando en lugar de recibiendo. Igualmente tampoco llegué a vincular mi cuenta", agregó.

Desenmascarado el estafador, el vecino platense que vive en Los Hornos precisó que el mismo "desapareció rápidamente". "Cuando le envío un audio diciéndole de todo, en un segundo ya no pudo contactarme más", cerró.

Días atrás, y tal cómo señaló Mauro, en varios medios de comunicación cordobeses altertaron por esta modalidad, en dicho caso, con venta de autos. En diálogo con el Canal 10, el especialista en ciberseguridad Emiliano Piscitelli advirtió: "Se envía un enlace, donde al aceptar, inmediatamente se realiza la transferencia. Siempre está ese factor de apurar para no dejar pensar, ese débito se le realiza a la cuenta del vendedor".