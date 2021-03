Mientras espera respuestas, un grupo de vecinos erradicó un basural en La Hermosura

Un grupo de vecinos del Barrio La Hermosura, ubicado al sur de La Plata, decidió juntarse ayer para hacer de un basural un jardín de plantas y flores, con el objetivo de revalorizar el espacio público, promover la limpieza del lugar y generar conciencia acerca de la importancia que tiene arrojar residuos en los lugares destinados para tal fin. “Mientras esperamos que los funcionarios nos den una respuesta, vamos empezando nosotros con la actividad”, dijo María Eugenia Ramallo, vecina de la zona de ruta 11 y 635, donde ayer se hizo el trabajo de puesta en valor del espacio público.

Ruta 11 y 635, describen en el barrio, es el lugar en el que comienza el barrio: “simbólicamente es muy importante para nosotros esta esquina, es el ingreso a nuestro lugar, son las calles por las que salimos a caminar, a disfrutar, es a donde esperamos el colectivo” indicó un vecino.

Por su parte, una de las vecinas que participó de la jornada, comentó que “esta calle colectora asfaltada tiene tan solo unos años, y es lo primero que ven quiénes vienen al barrio. Nos parece que poner plantas y flores no solo genera conciencia para mantener el lugar cuidado, sino que es una acción transformadora, porque le da a este espacio compartido mayor sentido de pertenencia”.

En los últimos 7 años el barrio La Hermosura ha tenido un crecimiento demográfico exponencial y constante. Muchas familias se suman a las que lo habitan desde hace más de 4 décadas, y todas conviven en estrecho vínculo con la naturaleza, remarcan en el barrio donde ayer se vivió una jornada diferente, con la participación de unos 30 vecinos de todas las edades.

Cuentan en el barrio La Hermosura que en el año 2017 comenzó el trabajo de asfalto de la Ruta 11 en el tramo que une a La Plata con el Paraje El Pino, obra que quedó inconclusa: el proyecto contemplaba la iluminación de la ruta a lo largo de todo el barrio. Ello no ocurrió. En este mismo sentido, la ausencia del Estado también se hace presente en la rambla de césped que separa la ruta de la calle Colectora: no tiene iluminación ni mantenimiento. Como resultado el barrio tiene un espacio público despoblado, con basurales, peligroso en términos de inseguridad y tampoco hay seguridad vial, y por ende, no utilizado por vecinos y vecinas.

“Esta combinación de ausencias provoca no solo que algunos vecinos arrojen residuos fuera de los contenedores destinados para tal fin, sino también que el ingreso y egreso del barrio sea sumamente peligroso, sobre todo en horas nocturnas”, dijo Ramallo, en diálogo con este diario.

“Mientras esperamos que el Estado nos responda, vecinos y vecinas nos juntamos para hacer de nuestro lugar un espacio agradable para vivir y visitar”, resumieron ayer, pala en mano.

Según anunciaron los vecinos, el próximo domingo vecinas y vecinos del barrio realizarán una nueva jornada a fin de colocar cercos en las plantas que requieren mayor cuidado y bancos de colores, para completar el trabajo que iniciaron ayer.

Se encargaron de remarcar que “no pertenecemos a ningún partido político, nuestras acciones son solidarias para vivir y compartir un lugar con servicios, con espacios públicos dignos de compartir e impulsar una zona que tiene cientos de familias”.

Muchos vecinos del barrio en el que trabajaron ayer se sumaron a través de los planes Procrear, y la mayoría coincide en trabajar para cuidar el barrio.

“Vemos que hay gente que pasa por la zona y tira su basura en un lugar donde no corresponde. Hay cuatro o cinco contenedores, uno sólo está desbordado. Pero tampoco queremos pelearnos con la gente que no es de la zona, por eso queremos dar señales de que esta es una zona que quiere vivir dignamente y para eso también tenemos que trabajar nosotros”, resumió uno de los vecinos que habló ayer con este diario.

Ya hicieron reclamos hace varios años ante la delegación municipal de Arana, de la cual dependen los vecinos de La Hermosura, con un relevamiento sobre las falencias que tiene la zona y aguardan las respuestas cuánto antes.