Pese a las reuniones y los reclamos, el delito no afloja en la Zona Roja

Luego de una reunión “caliente” en la que los vecinos expusieron sus quejas y problemáticas frente a funcionarios provinciales, municipales y a personal de la comisaría novena, en El Mondongo los motochorros siguen haciendo de las suyas.

La víctima más reciente, un joven de 22 años, fue sorprendido por dos delincuentes mientras caminaba por 66 entre 117 y 116 anteayer a las 23 horas. La premisa fue simple: “Guacho, te re robamos” (sic) le dijo uno de los asaltantes. Y así fue. “Había pasado el mercadito que está justo en esa cuadra, escuché un motor y cuando miré para atrás vi que una moto se subía a la vereda”, le contó el damnificado a este diario.

El rodado (una Corven roja tipo Tornado) lo sobrepasó y frenó adelante de él. Ambos tenían casco, aunque por sus voces y físicos “tenían entre 25 y 30 años, no eran adolescentes”, señaló.

Luego de dejar en claro sus intenciones, el que llevaba la voz cantante levantó su buzo para indicar que iba armado. Sin embargo, la víctima nunca llegó a ver el arma. “Dame todo o te quemo”, le insistió el ladrón. Con la billetera y el celular del chico, regresaron al vehículo y escaparon a toda velocidad “en dirección a Berisso”, aseguró.

“Para mí ayer (por el sábado) estaba todo muy liberado. Antes de que me pase esto, dos tipos me pararon en la calle y me pidieron droga, son cosas que nunca me ocurrieron en el barrio”, remarcó. Por otro lado, lamentó que “me llevaron el documento y el carnet de conducir, así que el lunes voy a tener que hacer denuncia y empezar los trámites”.

Por otra parte, desde la Asamblea Vecinal informaron que “el fin de semana hubo algunos policías caminantes, que es algo que reclamamos en” el último encuentro. Asimismo, indicaron que “nos prometieron más patrullajes, esperamos que eso se cumpla”.

“Ahora nos enteramos que reprogramaron el carnaval trans para el próximo sábado 27 en la plaza Matheu (será a las 15 horas). Parece un chiste, esta semana nos vamos a volver a juntar para ver cómo seguir”, culminaron.