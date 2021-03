Luli se había reconciliado con Redrado y hasta le tiró: “Si salís con otra te reviento”

Esta historia que pareciera no tener fin entre Luciana Salazar y Martín Redrado volvió a dar un giro inesperado.

Desde “Intrusos” dieron a conocer un audio privado entre ellos, donde queda de manifiesto que se habían reconciliado, tal cual sostuvo Luli tras la aparición de la foto del economista en Miami junto a su ex, Lulú Sanguinetti.

En la charla filtrada, los protagonistas hacen una especie de “acuerdo” para hacer pública su reconciliación de forma muy gradual. Y Luli dice que le gustaría contarle a su abogada “lo que decidimos, para que ella sea testigo, porque ahora si vos mañana me cagás, me cambias toda la historia, me quiero matar. No juegues conmigo. Va a depender mucho sobre todo de vos Martín porque la verdad que yo soy una mina ‘easy’. Vamos de a poquito, haciendo las cosas prolijamente, para que sea un cuentito lindo. Entre nosotros sabemos que empezamos una relación aunque todavía no la publiquemos para que sepa qué tiene que hacer. Tiene que haber respeto entre nosotros. Vos no vas a salir y, no vas a salir con alguien a comer porque te reviento”, lo amenaza, a lo que él responde: “Eso no va a suceder”. El final, claro, fue otro.