Juan Breme, un platense en medio del propio corazón de la Fórmula Uno

Este fin de semana se pondrá en marcha un nuevo campeonato de la Fórmula Uno. Los vehículos volverán a las pistas después de tres meses tras dejar atrás la complicada temporada anterior por la pandemia de Coronavirus. En este 2021, el calendario se iniciará en el circuito de Sakhir, sede del Gran Premio de Bahrein.

En el llamado “circo” de la F1 conviven figuras consagradas como Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen, Kimi Raikkonen y Mick Schumacher (hijo del multicampeón alemán, que debutará) con otras personas que trabajan en silencio para poner a punto los vehículos a la hora de encenderse los motores como es el caso del platense Juan Andrés Breme.

En tal caso, Breme se encuentra trabajando en el “laboratorio” de la Fórmula Uno, un lugar al que no acceden muchos. En la actualidad forma parte del equipo de ingenieros de Aston Martin, la escudería británica que hasta el año pasado se llamaba Racing Point (los coches ploteados con el llamativo color rosa). Para esta temporada tendrán una unidad motriz Mercedes, serán vehículos verdes y los pilotos encargados de conducirlos serán el alemán Sebastian Vettel (tetracampeón del mundo de F1 y tercer máximo ganador en la categoría), que reemplaza al mexicano “Checo” Pérez, y el canadiense Lance Stroll.

Juan Andrés Breme nació y creció en el barrio de La Loma. Tiene 27 años y realizó sus estudios desde el Jardín de Infantes hasta el Secundario en el Colegio San Luis, donde egresó en 2011 como bachiller con orientación en Humanidades para después continuar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata; aunque el último tramo de la escuela secundaria decidió estudiar Ingeniería Aeronáutica.

“Tengo que confesar que desde muy pequeño estuve muy interesado en el automovilismo por la influencia de mi abuelo materno y de la familia de parte de mi padre que eran de Chacabuco, una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires donde el automovilismo, principalmente el Turismo Carretera, se vive con muchísima pasión”, comenzó diciendo Juan Andrés Breme en el diálogo que mantuvo con este medio a pocas horas de comenzar una nueva temporada de F1.

En el presente, Breme cumple las funciones de Ingeniero Junior en CFD (Computational Fluid Dynamics o Mecánica de Fluidos Computadorizados) dentro de la escudería Aston Martin (marca que tuvo un breve paso en la máxima categoría del automovilismo entre 1959 y 1960 sin mayores éxitos).

Más adelante, Breme contó cómo empezó a interesarse por el mundo de la F1. “Hacia la mitad de la carrera en la Facultad cursé las dos asignaturas de Mecánica de los Fluidos, para luego seguir con las cursadas de Aerodinámica. No solamente los conceptos estudiados, sino también el excelente cuerpo docente a cargo de dichas cátedras despertaron un gran interés en mí hacia dichas áreas. Durante una de las clases, precisamente de Aerodinámica, un profesor dio como ejemplo de aplicación el diseño del ala delantera de uno de los autos de Fórmula Uno con que Sebastian Vettel se coronó campeón del mundo con Red Bull. En ese momento mi inquietud por la Fórmula Uno pasó de ser puramente deportiva a lo específicamente técnica. Es por esto que decidí orientar mi carrera hacia estudios relacionados con la aerodinámica de coches”.

Breme profundizó su carrera en ese sentido. “Buscando un poco de experiencia profesional para complementar mis estudios, en el año 2015 comencé a trabajar como becario del Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados (GEMA), que funciona dentro de la misma Facultad de Ingeniería, siendo parte del grupo de control térmico de componentes espaciales. Esto fue un gran complemento para mi carrera, ya que fue mi primera experiencia laboral dentro de la ingeniería, teniendo la oportunidad de trabajar y aprender junto a un excelente grupo de profesionales y jóvenes estudiantes, no solo con una gran capacidad técnica, sino también mucha ambición de progreso”, dijo.

EL SOSTÉN ACADÉMICO

Más adelante, el joven ingeniero platense siguió diciendo en la charla que mantuvo con este diario desde Inglaterra que “hacia mediados de 2017 terminé mis estudios con el título de Ingeniero Aeronáutico, pero continuando con mi participación dentro del grupo GEMA. En ese momento, comencé también una breve participación como ayudante dentro de la cátedra de Mecánica de Fluidos, para continuar adquiriendo conocimiento y experiencia; mientras buscaba la forma de cumplir mi sueño de llegar a la Fórmula Uno”.

“A principios del año siguiente, en 2018, -siguió diciendo- se me presentó la oportunidad de hacer un Master en Ingeniería de Automovilismo de Competición en la Universidad Oxford Brookes, en Inglaterra. En el mes de septiembre viajé hacia acá para continuar profundizando mis estudios en la materia; aunque también me involucré en el equipo de Formula Student de la misma Universidad, dentro del grupo encargado del desarrollo Aerodinámico de un auto. Mis principales funciones fueron colaborar con el estudio CFD, diseño y fabricación de los componentes aerodinámicos que integraron el vehículo con el que competimos en FS UK y FS Austria en 2019”.

Cuenta su llegada a la Fórmula 1: “Esa última fue nuevamente una experiencia única no solo en lo relativo a adquirir un muy buen conocimiento práctico en las áreas en las cuales me involucré, sino también en trabajar y aprender a la par de talentosos estudiantes de todas partes del mundo, tanto de mi propia Universidad como también de las diferentes otras unidades académicas europeas contra las que competimos sanamente. Finalmente, a lo largo de la segunda mitad de mi año en la universidad también decidí inscribirme a las distintas posibilidades que iban abriendo dentro de las diferentes escuderías de F1. Este fue un proceso que se debe contar con mucha paciencia, ya que se requiere la oportunidad de tener conversaciones con los equipos. En mi caso, esa ocasión llegó en el mes de octubre de 2019, donde por aquel entonces el equipo Racing Point me llamó a una entrevista técnica para el puesto de Ingeniero CFD, en la cual afortunadamente me fue muy bien. Al mes siguiente entre a trabajar en dicha escudería, hoy bajo el nombre de Aston Martin F1”.

Cabe destacar que Juan Breme está entre aquellos que desarrollan su tarea en forma silenciosa: “mis principales funciones dentro del equipo son el desarrollo y mantenimiento de las diferentes herramientas computarizadas con las cuales contamos para realizar las simulaciones CFD que son utilizadas por los ingenieros aerodinámicos encargados del propio diseño del auto. De esta manera, desde mi lugar de trabajo se me encarga de proveer todo ese soporte relacionado al correcto modelado por computadora de los diferentes componentes del vehículo y de las distintas condiciones en las cuales el mismo se desempeñará a lo largo del año. Además de supervisar el correcto desempeño de las mencionadas herramientas y asegurarse de que los resultados obtenidos de las simulaciones sean fiables. Es decir, acordes a lo que sucede en la realidad. Para poder evaluar el correcto funcionamiento se utilizan pruebas dentro de túnel de viento”.

Más adelante continúa diciendo que “desde finales de 2019 hasta la fecha, ha sido una montaña rusa de experiencias y emociones, que van desde los abandonos por falla de motor hasta los puntos altos como los diferentes podios obtenidos a lo largo del año, la pole position en Turquía o la victoria en Bahrein. Finalmente, la transformación de Racing Point a Aston Martin está siendo un proceso que requiere de muchísimo trabajo y esfuerzo, pero a su vez es una gran satisfacción el hecho de ver la evolución de la escudería y el regreso de una marca tan icónica a la máxima categoría del automovilismo”.

UN CLARO MENSAJE FINAL

Por último, Breme aclaró esto: “me gustaría responder una pregunta que me han hecho muchos desde que estoy aquí y tiene que ver con cual es la carrera para estudiar con el fin de trabajar en Fórmula Uno. Si bien es cierto que Ingeniería Mecánica e Ingeniería Aeronáutica son las especialidades más buscadas en la F1, no es un requisito excluyente. Hay muchísimas áreas que se involucran en un equipo de la categoría, desde puestos más relacionados con administración de empresas a otras ramas de la ingeniería como la electrónica o la de materiales. Si hay algo que mi experiencia me ha enseñado, es que en Argentina hay estudiantes y profesionales con capacidad de sobra para lograrlo. Nuestra formación académica es muy buena, lo cual está bien visto y considerado en todo el mundo y en Europa en particular. Nuestro nivel no es inferior al de nadie y tenemos todo el potencial de triunfar en lo que nos propongamos. Lo único que hace falta es fuerza de voluntad y determinación para ir a fondo por lo que nos gusta, que tarde o temprano la oportunidad aparece”, cerró el joven profesional platense.