En Diputados hubo sesión especial por el Día de la Memoria

La Cámara de Diputados bonaerense realizó una sesión especial para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a horas de cumplirse el 45º aniversario del inicio de la dictadura cívica militar más sangrienta de la historia argentina.

Los discursos, estuvieron signados por la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que a partir de hoy estarán presentes en cada sesión del cuerpo legislativo a partir de la entronización de su pañuelo en el recinto.

Daniel Lipovezky (Juntos por el Cambio), indicó: “La memoria, verdad y justicia es una tarea diaria, porque simboliza todo lo malo de esa dictadura. 45 años del golpe militar que secuestró, torturó, desapareció a personas. Que por supuesto todos crimines de Lesa Humanidad que fueron reconocidos”.

El legislador agregó: “Este pañuelo que nos va a acompañar en este recinto es la historia de las madres, la lucha por la vida y en ese marco se va a cumplir un aniversario de la primera ronda que sucedió un 30 de abril y que luego comenzó a hacerse los jueves”.

“Esta lucha tuvo muchos protagonistas como Azucena Villaflor la primera presidenta de madres de Plaza de Mayo que luego fue victima del terrorismo de Estado. Y por supuesto después a cada una de las madres. Luego la sucedió Hebe de Bonafini que uno puede tener diferencias políticas, pero no se puede cuestionar su enorme tarea en los derechos humanos. Luego reivindicar la lucha de abuelas y de Estela de Carlotto la gran líder de su lucha”.

"Debemos dejar de lado las diferencias y no hacer política de ésto, hagamos una autocrítica, todos los que pertenecemos a espacios políticos tuvimos dirigentes que no estuvieron acorde a la lucha por los Derechos Humanos. Los DD.HH son una política de Estado, no son de ningún gobierno, son de todos los argentinos".

Por su parte, Juan Gómez Parodi (Frente de Todos), manifestó: “Ayer Honramos la memoria plantando vida, fue una causa histórica que tomó nuestro para recordar tanta muerte y convertirla en vida, esperanza, como fue el legado que nos dejaron las madres y las abuelas; enfrentar la violencia con amor”.

Y reflexionó: “Siempre es importante que la política recuerde como se llevo adelante este exterminio y atrocidades cometidas. Después de mucho tiempo vemos que vuelven arribar discursos negacionistas. Un expresidente que puso en duda la cifra de 30.000 compañeros y compañeras. Vimos bolsas mortuorias, que llevaban nombres como el de Estela de Carlotto o cuentas de twitter con las caras de desaparecidos para amedrentar a familiares”.