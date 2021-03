Dura respuesta del PRO a Estela de Carlotto: “Renunció a la defensa de los derechos humanos”

A 45 años del último golpe de Estado, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto reflexionó sobre el Día de la Memoria al manifestar que "lo que se olvida se repite y apuntó contra el expresidente Mauricio Macri: "Tiene que estar preso, ya se ha demostrado que es un delincuente", sostuvo.

"Se cumplen 45 años de un golpe de Estado nefasto, criminal, único y esperemos que sea el último", expresó de Carlotto en declaraciones a El Destape Radio en el marco de la conmemoración del 24 de marzo de 1976. "Recordar es una necesidad. Lo que se olvida se repite. La sociedad no puede desconocer lo que pasó", agregó.

A través de un comunicado firmado por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el titular del bloque de diputados, Cristian Ritondo. “Ignorar esta instigación al delito que propone la señora Carlotto sería renunciar a la causa de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia. Porque el ex presidente Macri no tiene ningún delito probado que amerite una condena penal”, destacaron.

“Lamentamos, sinceramente, que la señora Carlotto haya renunciado a la defensa de los derechos humanos y se dedique a una tarea persecutoria que solo beneficia al partido gobernante que ella ahora sirve con fanatismo militante. De este modo, la Abuela de Plaza de Mayo deja paso a una militante de la injusticia. Nos duele en el alma”, afirmaron ambos dirigentes.

La declaración generó críticas de la oposición. "Tengo enorme respeto por Estela de Carlotto,pero repudio sus declaraciones sobre @mauriciomacri. No son acordes con la lucha de Abuelas por los Derechos Humanos y por el retorno del sistema democrático, ya que desconoce el estado de derecho y las garantías constitucionales del debido proceso.#NuncaMas", escribió el diputado provincial Daniel Lipovetzky en su Twitter.