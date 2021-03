Santilli: “Me gustaría acompañar a Rodríguez Larreta a ser presidente”

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó ayer que en un futuro cercano le gustaría “acompañar” a su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, a “que sea presidente de los argentinos”.

De esta manera, durante un encuentro con los medios, el segundo de la Ciudad de Buenos Aires deslizó pistas de sus aspiraciones en el futuro político cercano. “Jefe de Gobierno no puedo ser porque la Constitución no me lo permite”, advirtió.

“A mí me gusta mucho la gestión. Y me gustaría acompañarlo a Horacio, que es mi amigo, un líder moderno, audaz, transformador, a que sea presidente”, dijo.

Si bien ratificó que ve en Rodríguez Larreta un “candidato a presidente”, eludió definir si su acompañamiento sería como postulante a la gobernación de la Provincia o como vicepresidente: “Somos un equipo, se definirá después”, aclaró.

Las palabras de vicejefe porteño se dan en el marco de las especulaciones en torno a su posible desembarco en la provincia de Buenos Aires, de cara a las próximas elecciones, una versión que crece en los corrillos políticos de la alianza opositora.

En otro orden, Santilli cuestionó la fórmula presidencial del Frente de Todos. “Creo que hay algo que se tiene que resolver, hay algo distinto en nuestro país: la Vicepresidenta (Cristina Kirchner) eligió al Presidente (Alberto Fernández). Eso es el origen. O sea, es raro, por lo pronto. Y hay una discusión de la institución presidencial que, en la Argentina, por su formato institucional democrático, es importante. Hay un deterioro de la institución presidencial.

Y ese deterioro se nota en esta discusión, no sé si de poder, pero es lo que parece y es lo que se ve, que muchas decisiones pasan por la vicepresidencia y no por la presidencia. Eso no le hace bien a la Argentina.

Por otra parte, se refirió al recorte en la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires que realizó Fernández el año pasado y afirmó que “en lo que más impactó es en la incapacidad para hacer obras, destinamos esos fondos a la seguridad para cuidar a los porteños”.