Iglesias denunció que un diputado K lo agredió

“Acabo de salir, iba al baño y un diputado del Frente para la Victoria (sic) se acercó, me empujó fuerte y me hizo trastabillar. Me puse las manos en la espalda y le dije que lo iba a denunciar. Esto es un límite que nunca se ha cruzado al interior del Congreso”, denunció ayer (en un alto de la sesión en la que se trató la reforma de Ganancias) el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, a la vez que pidió la sanción de su colega. Después, en su Twitter, Iglesias aclaró que se trataría de Alberto Vivero, del Frente de Todos de Neuquén. “Es el diputado que me agredió”, escribió junto a una foto del legislador.