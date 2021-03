En Villa Castells marcharon hasta la comisaría de Gonnet por la ola de robos

Una imparable epidemia de asaltos se extendió por la Zona Norte de la Ciudad entre mediados del año pasado y lo que va de este 2021. En sectores particulares, la situación se tornó verdaderamente difícil para los moradores, que vieron sus movimientos cotidianos cercenados por el accionar de los delincuentes. “No se puede salir ni a andar en bicicleta. Hacemos una cuadra y no sabemos si vamos a volver, caminamos rezando que nos roben y no te hagan nada más”, resumió Ana Piedras, una referente vecinal de Villa Castells en diálogo con EL DIA.

Ayer por la tarde, bajo la lluvia que cayó por momentos, un grupo de personas mantuvo un encuentro en la plazoleta de 502 y 13 con la intención de marchar hasta la comisaría decimotercera de Gonnet “para hacer una denuncia por abandono”, le contaron a este diario.

“No están haciendo nada porque dicen que no tienen móviles. Antes tenían cinco, cuatro salían a hacer el rondín y uno quedaba, los veíamos siempre, ahora no vemos nada. Ahora lo que quedan son pedazos de patrulleros”, remarcaron los presentes. Entre el miércoles y el fin de semana, en los grupos de WhatsApp y Facebook donde los vecinos comparten alertas y otros avisos comunitarios se contabilizaron más de una docena de hechos delictivos de diversa índole. Piedras afirmó que “a los ladrones ya no les importa si hay chicos, no tienen códigos. Lo que pasó el otro día fue terrible, con los 10 casos que hubo seguidos, muchos abortados por las alarmas”.

Además, sostuvo que “a toda hora vivimos la inseguridad, de todo tipo. Han entrado en casas y con métodos muy violentos, no son los rateritos que siempre hubo. Ahora hay robos brutales y la gente tampoco hace la denuncia porque las autoridades no les dan importancia, ese también es el problema”. En ese sentido, señaló que “los vecinos hacemos lo que podemos… nos mantenemos comunicados entre nosotros, porque desde del Estado no podemos esperar nada”.

“Muchos frentistas están queriendo armarse, algo que a mí no me convence, pero lo entiendo”

Ana Piedras,

Referente vecinal

Según contó la mujer, en Castells comenzaron a juntarse con intenciones bien definidas después del atraco en una vivienda ubicada en 503 entre 8 y 9, donde por medio de un elaborado cuento del tío una banda de delincuentes armados despojó a sus propietarios de su dinero y objetos de valor con amenazas y golpes.

“A partir de ese momento”, continuó Piedras, “y por la inseguridad de la zona, empezamos a organizarnos. Y los vecinos pensamos que la mejor manera de protestar era juntarnos en la rambla de 502, aunque no vino mucha gente por el clima”. Asimismo, manifestó que “muchos frentistas están queriendo armarse, algo que a mí no me gusta, no me convence. Pero bueno, también se entiende por la indefensión en la que estamos”.

La semana pasada los robos “explotaron” por todo el barrio. Pasadas las 23:30 del miércoles sonaron las alarmas de muchas casas, las sirenas vecinales y los grupos de WhatsApp tuvieron más actividad de lo normal. Se registraron casos en 9 y 500, en 6 entre 504 y 505, en 502c entre 9 y 10, en 11 y 503. Algunos fueron frustrados por la reacción de los dueños de casa, otros terminaron con los damnificados en la seccional.

Los días siguientes no fueron mejores: a la una de la madrugada del jueves asaltaron a un adolescente en 7 y 514. El viernes una joven se “salvó” al arrojar su teléfono a una casa tras ser atracada en 10 y 497. En 487 entre 12 y 13, “tres delincuentes armados intentaron huir de la policía trepándose al techo de una casa, dos huyeron por los fondos a uno lo detuvo el dueño de la casa”, relató un frentista. Y el sábado, pasado el mediodía, le robaron la moto a un chico en 7 y 508.