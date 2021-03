Investigan un brutal asalto en un centro de jardinería de 58 casi 1

“Lamentamos informar que el día jueves 25 de marzo hemos sido víctimas de un episodio de delincuencia por robo con mucha violencia, por el cual también hemos quedado sin WhatsApp”, así arrancó un posteo en la red social Facebook de los dueños del centro de jardinería “Kiyoko”, situado en la calle 58 casi esquina 1.

“Kiyoko permanecerá cerrado hasta ver como superamos este mal momento. Queremos disculparnos también por los pedidos que no hemos entregado aún. Nos encontramos bien, pero en un profundo estado de shock”, completaron.

Respecto del caso, no fue mucho lo que trascendió. La Policía le informó a este diario del inicio de una investigación de oficio, ante la falta de denuncia.

“Nos enteramos del caso por lo que pusieron en la pared y anduvimos por el barrio recabando datos, ya que el negocio permanece cerrado”, explicó un pesquisa con acceso a la causa.

“Estamos encaminados y esperamos poder resolver esto en los próximos días”, agregó sin otras precisiones para no entorpecer el curso de los rastrillajes.

Respecto de las repercusiones que tuvo la publicación en la red social, Norma escribió: “Ya no se puede ni trabajar ni andar tranquilos... No saben lo que me apena. Tienen que levantar el ánimo. Vamos que se puede !!!!!!!!!!!”.

En tanto, Mónica opinó: “Tristemente vi que había una patrulla y después vi cerrado... Espero que puedan superar el feo momento! Fuerza... Qué gente de m....”.

Por último, Carolina comentó: “Qué tristeza que tengan que pasar por esa situación. Abrazo enorme y a seguir adelante”.