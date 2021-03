Asaltan a un funcionario municipal y amenazan con mutilarlo frente al hijo

El flagelo de la inseguridad continúa causando estragos en la zona oeste. A la lista de productores agrícolas y frutihortícolas, uno de los principales blancos de violentos robos, en las últimas horas se sumó un funcionario municipal que reside en el barrio cerrado “Prados de la Vega” junto a su familia, a quien, entre otros objetos de valor, le robaron una computadora con información valiosísima sobre el COVID-19, que involucra a la población platense (ver aparte). Según la descripción brindada por la víctima, se trataría de otro golpe de “la banda de los polichorros”.

Es que al igual que en otros tantos hechos ocurridos en la zona oeste, los ladrones armados y con la cara tapada, actuaron con una violencia inusitada para poder ejecutar el atraco. No es una novedad en el sector la crueldad y la ferocidad con la que actúan estos delincuentes. Desde martillazos, golpizas y torturas a niños, adultos y ancianos, envenenamiento de mascotas, hasta violaciones, en la zona del cordón frutihortícola de la Región la violencia con la que los atracadores ejecutan sus golpes no tiene límites.

Puede dar testimonio de dicha brutalidad la familia que, en las últimas horas, además de ser despojada de varios de sus objetos de valor, fue torturada con golpes y amenazas de muerte y mutilaciones

Según contó el damnificado a este diario, un grupo de al menos tres ladrones, ya que no se descarta la participación de un cuarto que cumplió el rol de “campana”, irrumpieron en su vivienda el pasado lunes 1 de marzo en horas de la noche, cuando se disponía a acostar a su hijo de tres años.

“Mi esposa estaba en la ducha. Yo estaba con mi nene en su habitación cuando de pronto sentí un grito de mi mujer que me puso en alerta. Al principio creí que se trataba de una rata o de una araña. Cuando quise salir a ver qué sucedía, me encontré con un tipo que, apuntándome con un arma como de policía, me ordenó ‘quedate quieto’ y me obligó a reingresar a la habitación”, contó a EL DIA Ignacio Pérez Núñez, Director de Epidemiología, Estadística y Vacunas de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata.

Por espacio de 40 minutos, los ladrones sometieron a la pareja y a su hijo a un feroz interrogatorio en el que no faltaron golpes, zamarreos y amenazas de todo tipo.

“Al principio estaban como locos. Me preguntaban ‘dónde está la plata’ y ‘dónde la tenés’. O nos decían ‘sabemos que tenés plata’ o ‘vivís en un country y no tenes plata’. También nos plantearon ‘No jugués con nosotros y decinos dónde está la caja fuerte’.

El momento cúlmine llegó pasados quince minutos del interrogatorio, cuando los ladrones decidieron ir más allá y comenzaron a apuntar con las armas que tenían contra la humanidad del pequeño. “En un momento pensé que me habían creído que no tenía plata. Les había dado 200 dólares que había sacado del banco el mismo lunes. Sentí que se ensañaron más. Comenzaron a apuntar a mi nene mientras me decían ‘dame la plata o te quemo al pibe’. Fue un momento terrible”, contó.

“CORTALE EL DEDO FRENTE AL PIBE”

Entre las amenazas contra el pequeño, Pérez Núñez también escuchó cuando uno de los ladrones le decía a otro “cortale un dedo, pero hacelo frente al pibe, quiero que lo vea”.

Se trató de un momento estremecedor para la familia ya que, por los gestos y el tono, los ladrones parecían estar decididos a hacerlo.

Finalmente, tras varios minutos de zozobra los delincuentes optaron por abandonar la casa. Tras cargar el botín en sus mochilas, los sujetos dejaron atados con precintos a los integrantes de la familia. Cerraron la puerta del baño y abandonaron el lugar. “Un cuarto de hora después y al ver que se prolongaba el silencio, empecé a tironear y logré zafar una mano. Salí del baño como pude, busqué una tijera y liberé a mi familia”, reveló.

En total se llevaron dos teléfonos celulares, dos notebooks, algunas piezas de bijouterie y US$200.