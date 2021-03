¿Nicole a la política?: “Por ahora no, pero estoy investigando”

Nicole Neumann continúa con su carrera como conductora televisiva en “Santo Sábado”, pero al parecer analiza algunas opciones que la podrían llevar a otra actividad: según contó, tiene múltiples ofertas para participar en la política, pero no le interesa... todavía.

En una charla radial con Pablo Montagna, Nicole contó que “hace tres años me proponen hacer política, pero es algo que nunca me gustó. Y creo que en este país debe ser todavía más difícil ejercerla que en cualquier otro y no me gustaría meterme en ese campo”. ¿Listo? No: según reveló la propia modelo, “por ahora la política no es algo que me atraiga”, pero “estoy investigando igual.

Nicole tuvo dos propuestas para ser diputada en 2019, de distintos partidos políticos, luego de que la blonda realizara importantes pronunciamientos sobre la despenalización del aborto. Nicole es, además, militante por los derechos animales hace décadas. Sin embargo, en aquella oportunidad optó por no aceptar ninguna de las propuestas y seguir con su carrera televisiva, donde se siente cómoda.

“Obviamente, me encantaría poder hacer algo productivo, pero no es mi intención entrar en la política. Si pudiera aportar en algo en la parte del cuidado ambiental, el maltrato animal, la campaña pro vida…”, dijo Nicole entonces sobre los ofrecimientos que llegaron del precandidato a presidente Juan José Gómez Centurión y la diputada del Partido Propuesta Republicana Cornelia Schmidt-Liermann, quien forma parte del interbloque Cambiemos.

Desde ya, Nicole no sería la primera “famosa” en sumarse a la política, algo bastante común, además, en algunos partidos que buscan ganar notoriedad a caballo de la celebridad de ciertas figuras. De hecho, además de casos ultra conocidos como los de Scioli o Granata, no solo tentaron desde sectores políticos a Nicole: Cinthia Fernández, actual panelista de “Los Ángeles de la Mañana”, anunció recientemente su lanzamiento a la política y participará como candidata a diputada para las elecciones legislativas del 2021.