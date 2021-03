La relación sin fin: Luli confirmó un contacto “estrecho estrecho” con Redrado

Redrado y Luli: once años de escándalos

En sus redes sociales, a la influencer política Luli Salazar le preguntaron por Redrado y ella, con picardía, reconoció que hubo un acercamiento. Un acercamiento tan estrecho, que ella terminó contagiada de COVID.

Ya habían rondado los rumores sobre una nueva reconciliación entre ellos, cuando Luli confirmó que tuvo coronavirus en la misma fecha que el economista y, oh casualidad, ambos estaban en Miami. En uno de los clásicos de Instagram que los famosos utilizan para “conectarse” con sus seguidores, Salazar colocó la placa de “Hazme una pregunta”, la gente aprovechó para indagar y ella para seleccionar lo que iba a publicar.

“¿Estuvieron juntos con Redrado en Miami?”, le preguntaron, y ella no dudó en blanquear la situación rumoreada y contestó con un “sí, él me invitó”. “¿Es verdad que Redrado te contagio COVID?”, fue la siguiente pregunta, que se ganó la respuesta más jugosa por parte de la blonda: “Calculo que sí, porque con él es que tuve contacto estrecho estrecho”, remarcó pícara Luli, añadiendo el emoji que guiña un ojo y saca la lengua.

Sus fans quisieron saber si en ese preciso momento se encontraba con Martín y ella lo negó, aclarando que “él está en Miami y volvía en estos días, porque ya hace mucho tiempo que no ve a Matilda”. Justamente en relación a su hija, que desde que nació (el 15 de diciembre de 2017) se especuló con la posibilidad de que Redrado sea el padre de la criatura, algo que él negó rotundamente, y aunque la madre de la pequeña siempre prefirió dejar la duda flotando, el año pasado, también por Instagram, dio por terminada las sospechas: “¡Ya lo dije miles de veces! Que Redrado no es el padre biológico de mi hija. No insistan más”.

¿POR QUÉ VOLVIÓ?

Pero hubo más tela para cortar en lo que concierne a su nueva reconciliación con el ex presidente del Banco Central. Salazar escogió un interrogante que ahondaba en los motivos por los cuales se volvió a ver con Martín “después de todo el mal que te hizo” y ella eligió expresar: “Creo que se dio cuenta de muchas cosas mal que hizo y no las quiere volver a repetir y más estando Matilda en el medio”.

Aunque no usó literalmente la palabra “reconciliación”, con decir lo del contacto “estrecho estrecho”, Luli dejó todo más que claro: la eterna historia de amor suma un capítulo más en lo que es un verdadero novelón que incluye ya, a once años de su nacimiento en marzo de 2010, acusaciones mediáticas, viajes, “brujería”, regalos, contratos de confidencialidad, muchas peleas y posteriores reconciliaciones. Y la historia continúa...