La Provincia limita las reuniones sociales y pone tope horario a los comercios

En provincia de Buenos Aires vuelven a limitar la cantidad de personas reunidas en un mismo espacio y restringen el horario de funcionamiento de los comercios.

El anuncio lo hizo hace instantes el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en la habitual conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica.

Tras indicar que según el sistema de fase 110 distritos se encuentran en Fase 4 y 25 en Fase 5, Bianco anunció las tres medidas que se tomaban para encarar esta nueva etapa en la que se hizo hincapié en la "explosión" de casos que se vienen registrando durante las últimas semanas:

- A partir de mañana, se suspenden las siguientes actividades para los distritos en Fase 4 en el horario de 2hs. a 6hs.: comerciales, artísticas, deportivas, culturales, sociales y recreativas.

En este sentido, quedan exceptuadas de esta restricción horaria las actividades productivas de carácter manufacturero, agropecuario y todas aquellas definidas como esenciales.

- También desde mañana, para los distritos en Fase 4 se limitan a grupos de hasta 10 personas (actualmente el límite era 20) todas las actividades sociales, recreativas y familiares.

- Los integrantes del Comité Operativo de Emergencia COVID-19 de la provincia de Buenos Aires se encuentran trabajando en la revisión de las actividades y restricciones a la circulación incluidas en la Fase 3, para el eventual caso de que sea necesario reestablecerla ante un aumento mayor del número de casos.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el ministro Gollan indicó que existe "la enorme preocupación por la dimensión casi explosiva que está teniendo en estos momentos la confirmación de nuevos casos".

"Esta cantidad de nuevos casos pone en serio riesgo la capacidad de respuesta del sistema sanitario", indicó el titular de la cartera sanitaria, quien además dijo que "es realmente preocupante (el escenario) y que empieza a impactar directamente en el sistema de diagnóstico y de seguimiento".

A la hora de analizar la mayor cantidad de casos registrada especialmente la semana pasada con relación a la anterior, Gollan apuntó que "están circulando algunas variantes nuevas que parecen no ser la causa de este aumento de casos", y remarcó que "no va a servir de mucho la vacunación si en estos próximos dos meses no nos cuidamos. Si hacemos las cosas bien, este podría ser el camino, pero está en nuestras manos".

Por otra parte, Bianco reiteró que está "garantizada" la continuidad de la presencialidad de las clases y que los festejos de cumpleaños pueden continuar realizándose siguiendo los protocolos determinados, ya que la limitación en cuanto a la cantidad de personas es para las reuniones sociales.

Pero antes del anuncio tuvo críticas hacia la prensa al decir que "nos llama la atención que estén todo el tiempo diciendo noticias falsas sobre las medidas que se iban a tomar en la provincia de Buenos Aires".

De las dos medidas que ayer anticiparon algunos medios, una fue confirmada por Bianco hoy y es la restricción de horario para los comercios gastronómicos (incluso Provincia incluye más actividades), y la otra, que era la suspensión de licencias y vacaciones para el personal de Salud en el marco de una nueva emergencia epidemiológica, fue confirmada por fuentes oficiales, que indicaron que era una decisión tomada y que sólo restaba la oficialización, la cual llegaría a través de una resolución que esta semana firmaría el ministro Gollan.