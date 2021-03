Intentaron apuñalar a una cantante platense en un brutal asalto en Meridiano V

La vocalista de una banda de rock y pop platense sufrió un salvaje intento de robo del que salió lastimada pero que pudo haber tenido peor final puesto que el delincuente le tiró varias puñaladas, sin lograr herirla. El maleante no pudo lograr su cometido de despojarla de los efectos que llevaba encima ante la resistencia ofrecida y los gritos que dio.

El barrio, según los testimonios, se ha convertido en otra de las zonas inseguras de la ciudad. "No hay patrullaje, después de las 19 no se puede andar".

El grave episodio ocurrió en la zona de Meridiano V, en 19 y 70 cuando Verónica Romina Mroczek caminaba hasta un comercio de la zona a comprar una botella de aceite y fue sorprendida por la espalda por un sujeto que iba en bicicleta y portaba una cuchilla.

"Se me tiró encima, me pateó, me tiró al piso y me arrastró mientras me tiraba puñaladas y me decía que me iba a matar. Era un chico que para mi no tenía ni 20 años y parecía borracho o drogado porque me tiraba puntazos y no coordinaba", contó Verónica a ELDIA.COM.

La joven, que es vocalista de la Aranatal, una banda de rock y pop que interpreta temas propios, dijo que "en un momento pude pararme y salir corriendo a pedir ayuda y él me siguió pero al ver que en Loco Ponte, una pizzería de la esquina de 18 y 70 había gente se ve que se asustó y se fue".

"Quedé muy lastimada, sangrando en las piernas porque me tiró al piso pero por suerte no llegó a apuñalarme. Cierro los ojos y todavía veo el brillo de la cuchilla", señaló a este medio, aún no repuesta del impacto.

En su cuenta de Facebook, la cantante platense dio otros detalles del hecho y dejó testimonio del terrible momento que vivió luego su hijita, Ambar, "cuando llegué a casa y vio a su mamá gritando ensangrentada".

"Todavía tengo el brillo del cuchillo en mis ojos y esa mirada vacía clavada en la mía. Ayer me levanté a las 6 de la mañana para laburar y trabajé 12 horas como casi todos los días-, para ganar dos mangos pero hoy no me puedo levantar ni para ir al baño del dolor que tengo", escribió.

Más allá de su labor artística, Mrozcek tiene un emprendimiento familiar de diseño de indumentaria con su hermana y en ese marco agregó: "me deslomo día tras día para poder avanzar y mis pasos son pequeños (tanto que hay veces que siento que retrocedo más de lo que avanzo), pero sigo, porque soy una persona de bien. Y me esfuerzo, porque así me educaron. Y trato de ayudar a quienes puedo, porque es lo que todos deberíamos hacer.

Entonces un día aparece una lacra inmunda de estas, uno de esos descartables amparados por una horda de gente que siente más empatía por ellos que por los que nos morimos en sus manos y te arrebata lo poco que lograste y te deja tirado, sangrando y con miedo de seguir adelante".

La joven hizo una fuerte crítica a la Justicia y la política a quienes considera responsables directos de la inseguridad.

."No se puede vivir más así. La semana pasada mi marido presenció (con mi nena) un asalto en la calle 56 y 27 a las 9 de la noche", agregó.

"Viví 8 años en el exterior y volví por mi familia pero la verdad es que entiendo a los que se van y no quieren volver más", dijo a ELDIA.COM.

"¿Qué están esperando señores? ¿Qué comencemos a matarnos entre todos? ¿Qué la justicia por mano propia sea la ley que nos asista?", agregó en medio de otros duros conceptos para con la Justicia y la Política en cuyo marco consideró: "se cagan en los 30 mil desaparecidos, se cagan en las mujeres asesinadas, se cagan en los desnutridos, se cagan en cada uno de los idiotas que los alaban, se cagan en las víctimas porque están enfermos de Poder".